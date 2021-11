Musica in lutto, addio a una vera leggenda. Il ricordo dei più grandi: “Sei stato un maestro”

Lutto nel mondo della musica. Il musicista 91enne si è spento ieri nella sua casa di Roxbury, nel Connecticut, secondo quanto ha riferito il suo avvocato al New York Times. Stephen Sondheim, leggendario compositore di Broadway, chiude per sempre i suoi occhi. Una carriera intramontabile resa celebre anche dai musical di Leonard Bernestein ‘West Side Story’.

“Stephen Sondheim ha creato mondi e personaggi fantastici, ma al centro di ogni storia che ha raccontato c’era un bambino di New York. E quel ragazzo era una leggenda. Una delle luci più brillanti di Broadway si è spenta stanotte. Possa lui riposare in pace”, ha twittato il sindaco di New York Bill de Blasio.

Nato il 22 marzo 1930 a New York, Sondheim assiste per la prima volta a un musical a Broadway all’età di nove anni. Un’esperienza che lo colpisce profondamente. Ma l’incontro l’anno successivo con uno dei più grandi e influenti autori del teatro musicale americano, Oscar Hammerstein II, suo nuovo vicino di casa, gli cambia la vita.





Hammerstein II diventa per lui un mentore, instillando nel ragazzino l’amore e la passione per la musica e per il teatro, oltre a dargli le prime lezioni su come scrivere commedie musicali. Dopo alcuni esperimenti adolescenziali con la forma, viene incaricato di trasformare ‘Front Porch in Flatbush’, un’opera teatrale dei fratelli gemelli Julius e Philip Epstein, in un musical.

Stephen ha raggiunto ben otto premi Grammy Awards, nove Tony Awards – incluso lo speciale ‘Lifetime Achievement in the Theatre’ – e un Premio Oscar alla migliore canzone per ‘Sooner or Later’ cantata da Madonna e colonna sonora del film ‘Dick Tracy’. Gli era stato assegnato anche un Premio Pulitzer.

Sondheim, cui nel 2015 era stata conferita dall’allora presidente Usa Barack Obama la Presidential Medal of Freedom (il più alto riconoscimento civile per il suo lavoro), aveva festeggiato con gli amici il Ringraziamento il giorno prima della sua morte, sempre secondo quanto riferito al Nyt dal suo avvocato.