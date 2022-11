“Se n’è andato”. Musica sotto choc, icona e mito assoluto si è spento nella sua casa

Keith Levene, membro fondatore dei Clash e poi chitarrista dei Public Image Ltd, è morto all’età di 65 anni. L’amico di sempre Adam Hammond ha detto che Levene, morto venerdì nella sua casa, è stato uno dei chitarristi più influenti di tutti i tempi. Levene ha fondato The Clash con Mick Jones negli anni ’70, ma se n’è andato prima che avessero successo. Si è poi unito a Public Image Ltd (PiL), la band post-punk fondata da John Lydon dopo aver lasciato i Sex Pistols.



Durante il suo tempo con i Clash, Levene ha giocato un ruolo centrale nel persuadere il frontman Joe Strummer a lasciare la sua band di allora, i 101ers, e unirsi a loro. Mentre con Public Image Ltd, Levene è accreditato di aver contribuito a creare un pioniere di un suono spigoloso post-punk che è ancora regolarmente citato. Levene lasciò Public Image Ltd nel 1983, prima dell’ondata di successo della band a metà degli anni ’80 che li vide tornare due volte nella top 10, ma continuò a scrivere insieme alla band.

Lutto nella musica, morto Keith Levene: il dolore degli amici



Si è poi trasferito a Los Angeles e nella sua carriera successiva ha lavorato con i Red Hot Chili Peppers e numerosi artisti hip hop. Hammond ha detto che il suo amico aveva un cancro al fegato da due anni, ma la sua morte era stata inaspettata. “Aveva così tanti progetti – c’erano così tante cose che stava facendo”, ha detto Hammond.



Levene aveva appena completato un libro su Public Image Ltd, scritto in collaborazione con Hammond, e aveva lavorato alla musica per accompagnarlo. Hammond ha reso un tributo emozionante al suo amico, scrivendo su Twitter: “Non c’è dubbio che Keith sia stato uno dei chitarristi più innovativi, audaci e influenti di tutti i tempi.



“Keith ha cercato di creare un nuovo paradigma nella musica e con i volontari John Lydon e Jah Wobble è riuscito a farlo. “Il suo lavoro con la chitarra nei nove minuti di Theme, la prima traccia del primo album di PiL, ha definito quale dovrebbe essere la musica alternativa”.

