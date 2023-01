Lutto nella musica, addio a una leggenda, l’annuncio è arrivato dalla moglie nelle ore scorse. “È con grande tristezza che annuncio la scomparsa del nostro amato David dopo una lunga malattia. Anche se non è più qui con noi, la sua umanità e il suo spirito gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Ci mancherà moltissimo”.



“In questo momento chiediamo rispettosamente il rispetto della nostra privacy, mentre cerchiamo di affrontare questa grave perdita”, ha fatto sapere Jan Dance. David Crosby, , il leggendario cantautore e membro fondatore dei Byrds e Crosby, Stills, Nash & Young e due volte membro della Rock & Roll Hall of Fame, è morto a 81 anni.

Lutto nella musica, morto a 81 anni la leggenda David Crosby



Tantissimi i messaggi arrivati: In un post su Facebook, l’ex compagno di band Graham Nash ha ricordato gli altri e bassi della loro collaborazione tra liti e momenti altissimi. “David era senza paura nella vita e nella musica. Lascia dietro di sé un enorme vuoto per quanto riguarda la pura personalità e il talento in questo mondo. Ha espresso la sua mente, il suo cuore e la sua passione attraverso la sua bellissima musica e lascia un’incredibile eredità. Queste sono le cose che contano di più”.



Otto mesi fa David Crosby aveva chiuso la sua carriera direttamente sul palco durante un concerto dal vivo “Sono troppo vecchio per andare oltre”. Senza però dire addio alla musica “cercherò di tirare fuori altri brani finché ce la farò” erano state le sue parole. Nato a Los Angeles il 14 agosto 1941, era figlio del Premio Oscar Floyd Crosby. Iniziò a dedicarsi alla musica durante gli anni del college e, insieme ai Byrds, trovò il successo grazie alla rivisitazione di Mr. tambourine man.



A distanza di più di venti anni dal suo ultimo album di inediti da solista, il 28 gennaio 2014 David Crosby ha pubblicato Croz, a cui seguono altri tre album di inediti pubblicati uno ad un anno di distanza dall’altro, Lighthouse del 2016, Sky trails del 2017 e Here if you listen nel 2018, a conferma di un periodo di forma musicale straordinaria nonostante l’avanzata età.