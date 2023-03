Lutto nel mondo della musica: è morto Bobby Caldwell, il famoso cantante di R&B, smooth jazz, standard e “blue-eyed soul”. L’uomo aveva 71 anni e a renderlo noto è stata la moglie Mary Caldwell il 15 marzo 2023. La donna ha fatto sapere: “L’ho tenuto stretto tra le mie braccia mentre ci lasciava. Ho il cuore spezzato per sempre. Grazie a tutti voi per le vostre numerose preghiere nel corso degli anni. Era stato “FLOXED”, ci è voluta la sua salute negli ultimi 6 anni e 2 mesi. Riposa con Dio, amor mio”.

Quando la donna parla di“Floxed”, si riferisce a una risposta negativa che l’uomo ha avuto a seguito della somministrazione a un antibiotico. La famiglia di Caldwell ha condiviso per la prima volta le sue condizioni con i fan nel maggio 2022. “Nel gennaio del 2017 a Bobby è stato somministrato un antibiotico”, hanno fatto sapere in una lettera aperta indirizzata ai fan.

Lutto nel mondo della musica: è morto Bobby Caldwell

“Dopo aver assunto il farmaco per diversi giorni ha avuto rotture bilaterali del tendine d’Achille e ha sviluppato una neuropatia periferica. Nonostante queste lesioni, Bobby ha continuato a esibirsi con l’aiuto di una sedia a rotelle, un bastone e i suoi aiutanti”. Sfortunatamente, le condizioni di Bobby continuano a peggiorare. Ha una grande quantità di dolore neuropatico e la sua mobilità è limitata.

Bobby Caldwell era nato nel 1951 e cresciuto a Miami. La prima grande occasione di Caldwell fu come chitarrista ritmico per Little Richard, da quello che dice un articolo del LA Times del 1991. Il suo più grande successo è stato “What You Won’t Do for Love” nel 1978. La canzone è anche conosciuta come la traccia che Tupac Shakur ha campionato nel suo successo postumo “Do for Love”, pubblicato nel 1998.

RIP Bobby Caldwell 🕊️

Ha anche scritto canzoni per altri artisti, in particolare il duetto di Peter Cetera e Amy Grant “The Next Time I Fall”, che ha raggiunto il numero 1 della Billboard Hot 100 nel 1986. Caldwell ha registrato regolarmente dischi fino al 2015, quando ha pubblicato il suo ultimo album, Cool Uncle . Poco dopo la malattia e sono pochi giorni fa la morte. Addio a un grande artista.

