Un lutto ha colpito il mondo della musica. Se n’è andato un grande musicista, storico componente di un gruppo musicale conosciuto in tutto il mondo. Ad ucciderlo è stato un gravissimo carcinoma ai polmoni, che non gli ha lasciato scampo. E c’è anche un aspetto ancora più drammatico e triste in questa vicenda, infatti è deceduto lo stesso giorno della madre, quest’ultima scomparsa all’età di 95 anni all’interno di un ospizio. In tanti lo hanno voluto salutare un’ultima volta e ricordare la sua grande figura.

L’addio al musicista è stato dato innanzitutto da un’amica d’infanzia, Lucie Arnaz: “Uno dei migliori umani, amici, narratori e musicisti dell’intero pianeta è appena tornato a casa per riposare. 70 anni giovane. Eravamo come un fratello ed una sorella, non aveva mai smesso di lavorare come musicista”. Dunque, aveva appunto 70 anni e il suo decesso è avvenuto sabato 20 novembre, sebbene maggiori informazioni stiano arrivando in queste ore. Nella sua carriera ha realizzato tantissimi lavori straordinari.

L’artista fu protagonista della formazione di un complesso musicale rock con il fratello di Arnaz, e riuscì a pubblicare la bellezza di quattro album. Ma è quando iniziò a suonare con i Beach Boys che la sua fama aumentò considerevolmente. Infatti, cominciò ad essere autore di tantissime esibizioni e fu apprezzato moltissimo dal pubblico sui palchi. Era nato in Asia, nella capitale delle Filippine, Manila. Ma tutta la sua crescita era poi avvenuta a Beverly Hills, dove a soli cinque anni iniziò a studiare e suonare pianoforte.





Billy Hinsche, questo il nome dell’artista, si recò in tourné con i Beach Boys negli anni Settanta e mise appunto anche alcuni documentari. L’amica Arnaz ha poi aggiunto sulle condizioni di salute di Billy Hinsche: “Purtroppo il carcinoma lo ha devastato come un treno fuori controllo”. Spazio in seguito alle parole del collega Mike Love: “Pochissimi dei suoi amici erano a conoscenza della gravità della sua malattia”. Lo si ricorda anche per essere stato la voce di sottofondo di ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’ del grande Elton John.

Poi Love ha anche voluto aggiungere: “Se n’è andato un grande amico, un familiare e un membro per sempre dei Beach Boys”. Billy Hinsche ha ottenuto nella sua vita professionale anche un ‘Bachelor of Fine Arts’ alla University of California, Los Angeles School of Theatre e ‘Film and Television’ nel 1974. La sorella era unita in matrimonio con il chitarrista della band, Carl Wilson.