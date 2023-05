Lutto nel mondo della musica dopo la notizia della morte della cantante. La 29enne è stata trovata morta nella sua camera d’albergo. Secondo quanto riportato dalla polizia, la cantante è stata trovata morta nella sua stanza il 12 maggio con accanto una lettera di addio. La sua famiglia in lutto, così come i suoi conoscenti e colleghi, la piangono dopo la triste notizia.

Secondo i desideri della famiglia in lutto, il funerale si svolgerà in maniera privata. “Vi chiediamo sinceramente di astenervi dal diffondere speculazioni”, ha richiesto la famiglia della cantante. Prima di morire improvvisamente il 20 maggio doveva esibirsi a un evento. L’anno scorso il paese di origine dell’artista è stata definita la “capitale mondiale del suicidio” a causa degli alti tassi di suicidio nella nazione.

Haesoo, morta suicida la cantante coreana: aveva 29 anni

Yongsan, la polizia di Seoul, in Corea del Sud, ha trovato il suo corpo a casa insieme a una presunta nota di suicidio presumibilmente scritta da lei. In una dichiarazione, il fan café ufficiale di Haesoo, Haesoopia, ha condiviso la “straziante e triste notizia” che Haesoo ha “lasciato la nostra parte ed è diventata una luce nel vasto oceano”.

“Haesoo era una persona calorosa che sapeva come dare amore a coloro che la circondavano, condividere affetto e riceverlo”, ha scritto Haesoopia. Haesoopia ha annunciato che la famiglia in lutto terrà un piccolo funerale privato e ha chiesto ai fan di “astenersi dal diffondere speculazioni, rapporti malevoli e voci in modo che la famiglia profondamente rattristata possa piangere e salutare pacificamente il defunto”.

Haesoo ha studiato musica tradizionale coreana al college e ha debuttato nel 2019 come cantante di trotto, un genere allegro di K-pop influenzato dal “foxtrot”, noto per i suoi ritmi ripetitivi, le inflessioni vocali e gli elementi a due tempi. Ha pubblicato il suo primo mini album My Life, Me a novembre 2019.