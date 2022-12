“Che artista meravigliosa eri…”. Lutto nella musica, la famosa cantante se n’è andata così

Lutto nella musica internazionale, è morta Shirley Eikhard. L’artista aveva 67 anni ed era da tempo malata di cancro. La Eikhard, nella sua carriera, ha vinto due Juno Awards e ha aiutato Bonnie Raitt a tornare al successo scrivendo uno dei suoi più grandi successi. Ad annunciare la sua morte è l’amica di vecchia data Deborah Duggan. La donna ha dichiarato che la cantautrice è morta giovedì in un ospedale di Orangeville, Ontario, circondata dalle persone a lei più care.

Oltre a Raitt, le canzoni di Eikhard sono state interpretate o scritte per artisti del calibro di Cher, Amy Grant, Rita Coolidge ed Emmylou Harris. Nata a Sackville, NB, da genitori che suonavano entrambi strumenti musicali, risiedeva a Oshawa, Ontario, al momento del suo debutto nel 1969 al rinomato Mariposa Folk Festival. All’età di 15 anni, ha scritto “It Takes Time”, un successo che ha scalato le classifiche canadesi per Anne Murray nel 1971.

Leggi anche: “Se n’è andata”. Lutto nella musica, l’atroce notizia della figlia sui social: “Mamma è morta”





Lutto nella musica internazionale, è morta Shirley Eikhard

Pubblicando un album di debutto quell’anno, ha vinto un Junos come miglior artista country femminile nel 1973 e nel 1974. L’album di debutto mescolava originali e cover, inclusa una versione di Smiling Wine di Sylvia Tyson, che ha ottenuto la trasmissione radiofonica canadese. Anche la cover di Eikhard di “Say You Love Me” dei Fleetwood Mac è riuscita nella stessa impresa.

La donna ha rifatto capolino nella scena musicale 10 anni dopo, con l’uscita di Taking Charge del 1987 , quando Eikhard ha affrontato problemi di voce. Il successo commerciale è arrivato presto per Eikhard, grazie a una delle numerose canzoni che ha tirato fuori a metà degli anni ’80 mentre si trovava a Nashville.

Parliamo di Something to Talk About, registrata da Bonnie Raitt per Luck of the Draw del 1991 e che ha permesso alla cantante-chitarrista americana di cementare un ritorno commerciale iniziato due anni prima, con Nick of Time. L’uomo ha elogiato Eikhard come “una delle donne più talentuose che abbia mai sentito” in un concerto a Toronto quell’anno. Un grande perdita per la musica d’oltreoceano.

Leggi anche: Lutto per la famosa cantante: trovato morto il figlio. Quattro anni fa il suicidio del primogenito