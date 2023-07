Lutto nella musica, è morta la cantante Coco Lee. La donna aveva 48 anni. A fare il triste annuncio è la famiglia dell’artista che rivela che la donna era malata di depressione da un po’. E sembra sia stata proprio questa terribile malattia ad avere la meglio e portarsi via la cantante Cino-americana. CoCo Lee è lo pseudonimo di Ferren Lee-Kelly: la donna è stata una cantante, produttrice discografica e attrice cinese naturalizzata poi statunitense. CoCo Lee è stata la prima ed unica artista asiatica ad avere contemporaneamente tre singoli ai vertici della MTV Asia Hitlist.

L’artista aveva pubblicato il suo primo album Love From Now On, nel 1994. A raccontare cosa è successo la sorella Nancy che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione di Coco. Come abbiamo già rivelato, l’artista 48enne soffriva da anni di depressione e nell’ultimo periodo, la sua situazione era peggiorata. Da quello che dichiara la sorella, la cantante che si sarebbe uccisa in casa.





Quando il suo corpo è stato ritrovato, è stata immediatamente trasportata in ospedale dove i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarla. Tuttavia per Coco Lee non c’è stato niente da fare. Così, il 5 luglio, la sorella si prende la briga di dire al mondo che la cantate non c’è più. Sembra che il fatto sia risalente al 2 di luglio, ma la notizia è stata divulgata soltanto adesso.

“Ora sappiamo che è andata in un posto più felice e non soffre più di depressione; confidiamo in Dio! Ora, la nostra più grande responsabilità è prenderci cura della nostra anziana madre. Spero che tutti pregheranno per lei e ci concederanno tempo e privacy per guarire da questo grande dolore”, racconta la sorella di Coco Lee.

E dice anche: “Coco è anche noto per aver lavorato instancabilmente per aprire un nuovo mondo per i cantanti cinesi nella scena musicale internazionale, e ha fatto di tutto per brillare per i cinesi. Siamo orgogliosi di lei!”. Coco Lee è morta al Queen Mary Hospital, di Hong Kong. Migliaia di fan in lacrime da ieri: in molti stanno scrivendo dolcissime parole sui social proprio per lei.

