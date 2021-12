“Trovata senza vita in casa”. Musica in lutto, la cantante morta a 23 anni. Cosa si è scoperto

Il mondo della musica piange la scomparsa di una giovane e brillante cantante. Aveva solamente 23 anni ed è stata trovata morta all’interno dell’abitazione di un suo amico. A confermare il decesso dell’artista è stata la madre, che ha anche fornito qualche dettaglio in più sullo stato di salute della ragazza. Quest’ultima era diventata famosa otto anni fa, nel 2013, quando aveva deciso di prendere parte all’edizione di ‘America’s Got Talent’. E qui aveva raggiunto buoni risultati e tanti complimenti dalla giuria e dal pubblico.

Ma la vita della 23enne non è stata caratterizzata solamente da momenti felici e spensierati, come riferito dal genitore. La cantante si era presentata nel programma televisivo con un brano musicale che aveva voluto dedicare all’amato papà. Aveva solamente 14 anni all’epoca dei fatti ed era stata in grado di sconvolgere positivamente tutti i protagonisti dell’ottava edizione di quel talent. Nessuno avrebbe potuto immaginare che solamente qualche anno più tardi sarebbe scomparsa così prematuramente.

La morte ha raggiunto Skilyr Hicks, la bellissima e bravissima artista, che aveva dimostrato grandissimo talento già da adolescente. La mamma di Skilyr Hicks ha rilasciato un’intervista al sito ‘TMZ’ e qui ha spiegato che la 23enne combatteva da tempo contro la depressione e l’abuso di droga. Non sono comunque state comunicate ufficialmente le cause che l’hanno condotta al decesso. Sono i tanti ad averla omaggiata in queste ore sui social network. In molti non riescono d accettare questa sua fine drammatica.





Il corpo senza vita di Skilyr Hicks è stato rinvenuto negli Stati Uniti d’America, nella casa di un amico della giovane, localizzata nello stato della Carolina del Sud, precisamente a Liberty. La dipartita è avvenuta il 6 dicembre scorso, ma soltanto ora sono stati forniti maggiori particolari. Queste le parole della mamma di Skilyr: “Continuerà a vivere attraverso la sua musica”. Ed infatti sarà proprio così, come la penseranno sicuramente tutti i familiari, gli amici e le persone che le hanno voluto bene.

Alcuni giorni fa la musica era stata colpita da un altro lutto. La conferma della morte del cantante John Miles era giunta dai suoi familiari. In una nota diffusa alla stampa, i parenti di John Miles avevano scritto: “Era un marito, padre e nonno amorevole e ci mancherà più di quanto qualsiasi parola possa mai esprimere. Vivrà per sempre nei nostri cuori e con la meravigliosa eredità musicale che ha lasciato”.