Lutto nel mondo della musica, il tragico incidente. La vicenda è avvenuta a circa 500 metri dalla stazione della metropolitana in via Cavour, precisamente a Cernusco sul Naviglio, ovvero nella zona nord est di Milano. La tragedia è avvenuta nel cuore della notte intorno alle 2. Ancora in corso le indagini che mirano a porre chiarezza sulla causa che avrebbe condotto al drammatico schianto in moto. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata affidata ai carabinieri di Pioltello.

Vito Cascella morto 47 anni in un tragico incidente in moto. Erano le 2 di notte quando lo storico assistente dei Modà e di Francesco “Kekko” Silvestre, leader della band, stava percorrendo un rettilineo in sella alla sua moto a Cernusco. Il motociclista, originario di Cassano d’Adda, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere dapprima contro un palo per poi ritrovarsi sbalzato sull’asfalto.

Vito Cascella morto 47 anni in un tragico incidente in moto: “Buon viaggio anima libera”

L’incidente è avvenuto in via Cavour a Cernusco sul Naviglio, hinterland nord est di Milano all’incrocio con via Pavese, non lontano dalla stazione della metropolitana. Non appena lanciato l’allarme, i soccorsi giunti sul posto si sono da subito resi conto di una situazione decisamente grave. Vito Cascella in arresto cardiaco purtroppo ha chiuso per sempre i suoi occhi non appena raggiunto l’ospedale Uboldo di Cernusco.

I medici hanno provato a riportare in vita Cascella attraverso svariate manovre rianimatorie, ma il cuore del 47enne non ha retto. “Ti ho fatto una promessa… – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dei Modà -. Non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash”. Poi anche il messaggio di Andrea Maggio, ex assessore di Cassina.

“Ho perso un fratello – dice Andrea Maggio, ex assessore a Cassina –. Ci conoscevamo da sempre. Il dolore è troppo forte. In momenti come questo le parole sembrano vuote. Non ne trovo una adatta a definire il nostro legame. Sono pieno di ricordi che mi feriscono come vetri rotti a ogni momento che passa”. Restano dunque da chiarire le cause che hanno condotto il motociclista a perdere il controllo del mezzo. I militari stanno provando a stabilire la velocità a cui la vittima viaggiava.