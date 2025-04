Lutto nella musica: è scomparso a 69 anni il cantante della band italiana che negli anni Ottanta aveva conquistato l’Europa. Un gruppo che aveva saputo parlare al mondo con una lingua sonora internazionale, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale dell’epoca.

“Anche se le nostre strade si sono separate molto tempo fa, oggi il dolore è profondo. È morto Stefano Micheli, la persona con cui abbiamo condiviso sogni, prove, palchi, musica, e la nostra gioventù”. Sono le prime parole di un post sulla pagina Facebook dei My Mine, il gruppo ternano che negli anni ’80 scalò le classifiche con il brano Hypnotic Tango. Stefano Micheli è venuto a mancare dopo una incurabile malattia.

“Ci mancherai”. Lutto nella musica italiana: il triste annuncio sulla morte del cantante

Nato in un ambiente ricco di stimoli creativi, aveva respirato arte fin da piccolo, grazie alla galleria d’arte gestita dalla madre in una via centrale della sua città, per poi scegliere di formarsi in un istituto d’arte e abbracciare la musica come linguaggio principale. Ma negli anni aveva allargato i suoi orizzonti, dedicandosi anche alla filosofia orientale, alla cristalloterapia e allo sport, insegnando pilates con passione.

La formazione originaria dei My Mine composta da tre giovani musicisti: un batterista, un chitarrista e una voce riconoscibile sin dalle prime note. Con una hit diventata la colonna sonora di Rai DiscoRing, i My Mine raggiunsero il vertice delle classifiche in diversi Paesi europei, dando il via a una carriera che li avrebbe portati a esplorare nuove sonorità e collaborazioni.

Negli anni, al progetto si unì anche la cantante Ilaria Melis, contribuendo al successo di brani come Love is in the Sky e Like a Fool. Prima ancora di fondare i My Mine, quel cantante aveva militato in altri gruppi, tra cui gli Ipnotico Tango e i Water Krause.

“Stefano era un giusto. Una persona pacata, piena di umanità, sempre disponibile”, lo ricorda con affetto il collega Luciano Brughelli. Anche i suoi compagni storici, Danilo Rosati e Carlo Malatesta, hanno affidato ai social un pensiero commosso: “Era la voce dei My Mine, ma soprattutto un amico. Anche quando le nostre strade si sono divise, il rispetto per ciò che abbiamo creato insieme non è mai venuto meno”.