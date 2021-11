Il mondo della musica è in lutto. L’Italia perde un musicista, che con la sua splendida voce ha fatto cantare migliaia di italiani. Indimenticabile infatti la sua canzone, conosciuta non solamente in un determinato territorio, a cui era stata dedicata la stessa, ma in tutto il resto della Penisola e anche all’estero. Drammatica la fine dell’artista, deceduto a causa di un bruttissimo incidente stradale. La sua vita si è spenta per sempre sulla strada di Fermignano, un comune che si trova in provincia di Pesaro.

Ad intervenire sul luogo dell’impatto fatale sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Urbino. Immediatamente è stato riconosciuto lui come vittima del sinistro. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era intento ad attraversare la strada quando è stato centrato in pieno da un Suv. Il cantante è stato dunque travolto e non c’è stato niente da fare. La zona in cui si è verificato l’investimento è molto buia e in quel momento stava anche cadendo una quantità consistente di pioggia.

Il cantante, che tra pochi giorni avrebbe dovuto festeggiare il suo 87esimo compleanno, è morto nei pressi di una fermata degli autobus. A travolgerlo e a ucciderlo con il mezzo è stato un uomo di 75 anni originario di Fossombrone. Il conducente ha riferito alle forze dell’ordine di non essersi reso conto della presenza del musicista in strada, quindi lo ha visto all’ultimo momento non facendo in tempo ad evitare l’impatto. Lo stesso pensionato ha soccorso l’artista e chiamato i soccorritori.





A perdere la vita è stato Edgardo Gelli, la storica voce dell’inno nazionale del liscio, ‘Romagna Mia’. Ad annunciare la scomparsa di Edgardo Gelli è stato Mirko Casadei, figlio di Raoul, deceduto anche lui recentemente: “Se ne va la vera voce di Romagna Mia. Ciao Edgardo”. L’ambulanza intervenuta sul posto ha immediatamente prestato i primi soccorsi al musicista, ma nonostante sia stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Urbino, il suo cuore non ha retto e lui è spirato poco dopo.

Oltre che per ‘Romagna Mia’, Edgardo Gelli era noto per aver esordito con l’orchestra Casadei nel 1969. Poi ha realizzato anche ‘Verso casa mia’ e ‘La mia gente’. Nell’arco della sua lunga carriera musicale ha partecipato anche ad alcuni Festivalbar e al Festival di Sanremo. Era stato omaggiato qualche mese fa dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, proprio per il brano ‘Romagna Mia’.