Lutto nel mondo della musica italiana. La notizia è stata data dallo Stato Sociale, la band bolognese nata nell’estate del 2009 da cinque amici di vecchia data che rispondono al nome di Alberto Albi Cazzola (basso e voce), Francesco Checco Draicchio (synth), Lodovico Lodo Guenzi (voce, voce, chitarre, piano e synth), Alberto Bebo Guidetti (drum machine, synth e voce), Enrico Carrot Roberto (synth, cori).

Il gruppo ha raggiunto la notorietà grazie anche al Festival di Sanremo e al brano Una vita in vacanza, pubblicato il 7 febbraio 2018 come primo estratto dal primo album di raccolta Primati. Il brano, come detto, è stato presentato in gara al 68º Festival di Sanremo, classificandosi in seconda posizione e aggiudicandosi il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”.

Morto Matteo Romagnoli, produttore de Lo Stato Sociale

La band ha annunciato la scomparsa del sesto componente, fuori dal palco, della band, Matteo Romagnoli. Era autore, manager e produttore e con l’etichetta Garrincha dischi ha prodotto una quarantina di artisti (Magellano, Punkreas, I Camillas). È stato anche musicista (con i 4 fiori per Zoe e Le-Li, o da solista con il nome di Matteo Costa, omaggio al cognome della madre). Ha prodotto i primi dischi dello Stato Sociale, poi è rimasto accanto a Lodo Guenzi & Co. come autore e manager.

Matteo Romagnoli aveva 43 anni e lottava contro una malattia. Questo il post di addio pubblicato dalla band Lo Stato Sociale: “La metteremo su un foglio ma non ci faremo la spesa sarà solo un gioco in attesa che un milione di nuvole passi e il cuore riprenda il suo corso”. E ancora: “Ciao Matteo, ciao Johnny, ciao Mareo, ciao J, ciao Quincy, ciao Romagolo, ciao Gennaro e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita con te dove ci hai salvato la vita, ci hai sgridato, ci hai amato più di tutti. Senza di te siamo solo 5 stronzi, prima eravamo in 6 ed era molto meglio”.

“Ma quanto bello sarebbe tornare indietro E invece oggi, oggi, oggi non ci sei E non ci sono neanch’io Io mi son fermato un po’ di tempo fa A chiedermi che combino Che non combino Mai niente di buono, il mio buono eri tu Che oggi non ci sei”, si legge ancora nel post pubblicato da Lo Stato Sociale. L’etichetta discografica da lui fondata nel 2008 lo ha ricordato come un “visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c’era”.