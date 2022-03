Il mondo della musica è in lutto per la terribile scomparsa di un’artista che ha fatto la storia. La notizia del suo decesso ha lasciato tutti sconvolti, anche perché nessuno poteva aspettarsi un annuncio simile. Se n’è andata improvvisamente e non sono nemmeno stati rivelati i dettagli sulla sua morte, quindi non è dato sapere quali siano state le cause della dipartita. Aveva 52 anni e nella sua carriera ci sono stati tantissimi momenti importanti, sin da quando era solamente una ragazza.

La musicista aveva deciso di recarsi in Inghilterra, nella capitale Londra, quando aveva 21 anni proprio per irrompere nel mondo musicale. E gli obiettivi che si era prefissata sono stati immediatamente raggiunti, visto che era stata in grado di mettersi in contatto con gente importante e di firmare in particolare un contratto fondamentale con la ‘Warp Records’, ovvero una delle etichette discografiche più note dell’elettronica. Eppure inizialmente aveva cominciato come una semplice commessa in un negozio di dischi.





Poi l’artista era riuscita a diventare un’autentica icona della musica elettronica e dell’house music. Negli anni ’90 è stata una vera protagonista di questo settore insieme ad altri straordinari colleghi, basti pensare a nomi come Aphex Twin, Boards of Canada, Autechre e Daft Punk. Tutti sono rimasti entusiasti e hanno ballato sulle note di album clamorosi e di enorme successo. Ricordiamo infatti soprattutto ‘Eyes Against The Sun’, ‘One On One’ e ‘Skimskitta’. Nel 2018 la sua ultima attività di rilievo.

A morire è stata Mira Calix, che come ha riportato il sito ‘CheMusica.it’, è ricordata per essere la prima artista di sesso femminile ad aver mescolato nel migliore dei modi l’elettronica a strumentazioni classiche con lo xilofono, gli archi, i cori e anche il laser. Il nome originario di Mira Calix era quello di Chantal Passamonte ed era originaria del Sudafrica, anche se era anche per metà inglese. La ‘Warp Records’ ha immediatamente scritto un messaggio di addio per omaggiarla.

L’etichetta discografica ha salutato così per l’ultima volta Mira Calix: “Siamo devastati nell’apprendere della morte della nostra cara Mira Calix. Non era solo un’artista e compositrice di grande talento, era anche un’anima bella e premurosa che ha toccato la vita di tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare con lei. Mancherà terribilmente a tutti nell’etichetta, nello staff e agli artisti”.

