“Un momento tragico”. Musica in lutto per l’improvvisa morte del cantante, aveva solo 46 anni: l’annuncio

Lutto nel mondo della musica. Il noto fondatore della band di successo si spegne all’età di 46 anni. La dolorosa notizia viene diffusa direttamente dai membri e amici del gruppo musicale attraverso un annuncio reso pubblico sul profilo social. Come si apprende sul quotidiano britannico Independent, solo lo scorso anno il chitarrista non ha potuto prendere parte alle tappe statunitensi del tour del gruppo, ma i motivi al tempo erano da ricondurre a impegni familiari, come riferito dal frontman dei The Script, Danny O’Donoghue nel corso di una lunga intervista rilasciata per Sunday World.

Mark Sheehan muore a 46 anni. Una notizia che ha lasciato i fan senza parole, il fondatore della band irlandese The Script ha chiuso per sempre i suoi occhi. A renderlo noto un annuncio dei membri del gruppo sui social: “L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia”, si legge sul profilo Twitter del gruppo. “La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”.

Leggi anche: “Addio grande”. Lutto nella musica, l’annuncio spezza il cuore della storica band





Mark Sheehan muore a 46 anni. Il doloroso annuncio dei membri della band: “È devastante”

E a distanza di circa un anno, riecheggiano le parole del frontman della band che, sull’assenza del caro amico e collega nel corso del tour mondiale, aveva riferito: “Sta a lui raccontare la sua storia ma, sì, penso di poterla dire in questo modo: i figli avevano bisogno del loro padre e la moglie di suo marito”, sono state le parole di Danny O’Donoghue per il Sunday World, voce e pianoforte nonchè co-fondatore insieme al chitarrista e seconda voce Mark Sheehan della band, nata ufficialmente a Dublino nel 2001. I due sono cresciuti a Dublino ed erano migliori amici dall’età di 12 anni.

Una data memorabile, dunque, da cui la band avviò da subito una lunga carriera costellata di grandi successi. Ha completato il gruppo Glen Power alla batteria e il trio si è esibito proprio al cospetto della Regina Elisabetta II il 7 giugno 2013 nel corso della trasmissione radiofonica BBC Live Lounge, lasciandosi conoscere e apprezzare con una cover di Heroes di David Bowie. La band vanta 5 album di successo mondiale.

Much loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time. pic.twitter.com/6HaShCk8l4 — the script (@thescript) April 14, 2023

Mark Sheehan era dunque un imprescindibile punto di riferimento. Musicista per passione, era sposato con Reena Sheehan, con cui ha dato alla luce tre figli. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello dell’ex cantante dei Boyzone Mikey Graham: “Oggi abbiamo perso un’altra giovane leggenda della musica. Posso capire il dolore che Glen e Danny stanno provando in questo momento e anche le loro famiglie. Offro tutto il mio amore e il mio sostegno. Hai dato al mondo la tua musica, ti riporterà a casa, Mark”.