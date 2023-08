Lutto nella musica, la famosa artista ritrovata senza vita. “Una morte improvvisa e tragica”, dichiara un misterioso membro della famiglia che fa sapere ai giornali che la giovanissima di 14 anni non ce l’ha fatta. Proprio questo anonimo membro della famiglia che ha anche accesso ai social della ragazzina, scrive: “È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata. Non abbiamo parole per esprimere il dolore della perdita”.

E ancora: “Durante questo periodo di immenso dolore, chiediamo gentilmente privacy, poiché le circostanze che circondano la sua morte e quella di suo fratello sono ancora oggetto di indagine. Lei rimarrà per sempre nei nostri cuori, la sua assenza lascerà un vuoto insostituibile che sarà sentito da tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata”. Per il momento non si sa nulla riguardo la cause della morte della giovane artista. Non c’è una conferma da parte delle autorità, solo di alcuni giornali americani come Tmz e altri. Parliamo di Lil Tay, il cui vero nome era Claire Hope, l’artista che era diventata famosa all’età di nove anni.

Come dicevamo, la terribile notizia è stata confermata da un anonimo membro della famiglia in una dichiarazione condivisa oggi sull’account Instagram dell’adolescente. Lil Tay era canadese ma si era trasferita a Los Angeles: la giovane era diventata famosa su YouTube e sui social media dopo aver iniziato a pubblicare video nel 2017 (a soli nove anni). C’è da dire che i suoi video aveva fatto discutere non poco, vista la sua giovane età e il carattere forte dei testi.

In questi filmati si poteva vedere la bambina mentre imprecava, o insultava i passanti. Ma anche far federe questi mucchi di soldi e tanti botte o litigi. Lil Tay è riuscita a farsi conoscere per una “qualità”: il suo linguaggio osceno. Per questo era così seguita da giovanissimi.

Two years ago, Lil Tay 's brother posted on her Instagram. He wanted to raise money for a legal defense.

He claimed that Lil Tay's father was "physically and mentally" abusive pic.twitter.com/d9DyyWz7FU — Elegiac (@Argo_Panoptes__) August 9, 2023

Tra l’altro, proprio per difendere la sua immagine pubblica, la giovane artista era anche stata invitata al Good Morning America con la madre Angela Tian per difendere la sua immagine. Lil Tay aveva un patrimonio di 3,3 milioni di follower solo su Instagram ed è stata considerata una delle più grandi stelle nascenti di questo periodo. Seguiranno aggiornamenti, visto che per il momento la polizia non ha confermato ancora nulla.

