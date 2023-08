Lutto nel mondo della musica, è morto un grande interprete della canzone internazionale. Il cantante è scomparso il 18 agosto scorso ma si è saputo soltanto adesso. L’uomo aveva 82 anni e nessuna causa della morte è stata rivelata. Tuttavia, una dichiarazione dell’addetto stampa di Hildebrand afferma che il cantante è morto “pacificamente” circondato dalla sua famiglia. Nato il 21 dicembre 1940 a Joshua, in Texas, l’artista incontrò per la prima volta la sua futura compagna di canto Jill Jackson, mentre entrambi frequentavano la Howard Payne University a Brownwood, in Texas.

>> “Condizioni sempre più preoccupanti”. Celine Dion, la salute peggiora: “Non cammina…”

Una volta insieme, il duo si chiamò inizialmente Ray e Jill e alla fine ebbe una serie di successi, tra cui “Something Old, Something New”, “First Quarrel”, “First Day Back at School” e “Young Lovers”, insieme a il loro più grande successo “Hey Paula”, pubblicato nel 1963. Parliamo chiaramente di Ray Hildebrand, il “Paul” del duo pop degli anni ’60 Paul & Paula. Scritta da Hildebrand, “Hey Paula” fu pubblicata nell’album di debutto del duo del 1963 Paul & Paula Sing for Young Lovers.





Lutto nel mondo della musica: l’artista aveva 82 anni

La canzone arrivò al numero 1 della Billboard Hot 100, dove rimase per tre settimane. Poco dopo, il duo si unì al Caravan of Stars Tour di Dick Clark. Una volta firmato il contratto con la Mercury Records, la coppia cambiò il nome in Paul & Paula. Il duo pubblicò altri due album, We’ll Go Together e Holiday for Teens , nel 1963 prima di sciogliersi nel 1965. Hildebrand poi tornò al college, e i due rimasero amici e occasionalmente si sono esibiti insieme.

Continuarono anche a pubblicare numerosi singoli per tutta la fine degli anni ’60 e fino a “Moments Like These” nel 1970. L’uomo ha anche lavorato con Paul Land sotto il soprannome di Land & Hildebrand, e viaggiava per il paese esibendosi e condividendo la sua fede. “Quando sono arrivata da Howard Payne, avevo bisogno di una mamma che mi prendesse a schiaffi”, ha scherzato Hildebrand , durante uno spettacolo di riunione di 50 anni con Jackson alla loro università alma mater nel 2012.

“Non mi ha preso a schiaffi, ma la mamma di Jill era anche la mia mamma”, ha aggiunto Hildebrand. Hildebrand era sopravvissuto alla morte dalla moglie Judy Hendricks, che sposò nel 1964. Lascia il figlio Mike Hildebrand e la figlia Heidi Sterling.

Leggi anche: “Sta male, deve fermarsi”. Paura per il cantante italiano, concerti cancellati dopo il malore: cosa è successo