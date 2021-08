Gravissimo lutto in famiglia per il cantante. Il suo punto di riferimento stroncato da un male

Gravissimo lutto familiare per il noto cantante italiano, costretto a dire addio ad una delle figure più importanti della sua vita. Se n’è andato prematuramente, a 56 anni, il suo amato papà, che tanto era stato fondamentale per la sua vita personale e artistica. Questo giorno non potrà purtroppo mai dimenticarlo e resterà per sempre impresso nella sua memoria. Non è stato proprio un fulmine a ciel sereno perché purtroppo le possibilità di sopravvivenza dell’uomo erano poche.

Stando a quanto è stato riferito, il genitore dell’artista era malato da molto tempo e adesso c’è stato l’epilogo più triste. Una malattia incurabile lo aveva colpito e giorno dopo giorno ha provato con tutte le sue forze a combatterlo per provare a sconfiggerlo. La situazione è però peggiorata notevolmente qualche mese fa e nella giornata del 16 agosto è arrivato il decesso. La notizia è però arrivata nelle scorse ore, quando i funerali del padre del cantante erano praticamente stati celebrati.

Il cantante non ha voluto al momento commentare la terribile notizia, infatti non sono apparsi post sui suoi social network perché molto probabilmente ha preferito vivere il suo indescrivibile dolore nella massima riservatezza. Sono stati comunque innumerevoli i messaggi di cordoglio inviati da tantissima gente, che apprezzava moltissimo il 56enne. I funerali hanno avuto luogo nella città di Catania nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto. Tanti lo hanno voluto salutare.





A morire è stato Davide Fragola, papà del cantante ex ‘X-Factor’, Lorenzo Fragola. E Lorenzo Fragola aveva un rapporto davvero speciale con il genitore, che lavorava nella squadra mobile di Catania. Quando il figlio prese parte al talent show, divenne molto popolare perché fu proprio lui ad accompagnarlo in questo momento decisivo della sua vita. Da lì in poi Lorenzo è riuscito ad esplodere definitivamente e ad inserirsi ufficialmente nella scena musicale italiana con un successo grandioso.

Lorenzo Fragola, classe 1995, vinse l’ottava edizione di ‘X-Factor’. Negli ultimi anni, nel 2017 ha pubblicato ‘L’esercito del selfie’, il singolo di esordio di Takagi & Ketra, che ha visto la sua presenza e quella di Arisa. Ad inizio 2018 ha annunciato il terzo album in studio, ‘Bengala’. Ha avuto diversi riconoscimenti, tra cui candidatura Best Italian Act all’MTV Europe Music Awards 2015 e ha vinto sempre nel 2015 come Best New Artist all’MTV Italia Awards.