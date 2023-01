Lutto per la cantante italiana Levante. La giovane, che quest’anno parteciperà a Sanremo tra i big, ha perso lo nonna, Rosalia. Claudia Lagona, questo il vero nome dell’artista, lo ha annunciato tramite un post su Instagram, facendo commuovere tutti per le sue parole. A corredo della dolce e triste didascalia, anche una carrellata di foto e video della nonna, una roccia per tutta la famiglia, si intende nel post.

Eccola la donna che si fa scattare una foto davanti allo specchio con la nipote, che sta stendendo i panni sul balcone di casa, mentre cucina e poco prima di andarsene per sempre. Momenti di vita quotidiana, in genere privatissimi, ma che Levante decide di condividere con tutti i suoi fan, per far capire a tutti che tipo di donna fosse nonna Rosalia. “Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto ‘quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?’”.

Leggi anche: “Sei stato un grande”. Musica in lutto per la morte del cantante, l’annuncio dei figli





Lutto per la cantante italiana Levante

E ancora: “Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre”. La brava cantautrice, diventata mamma a febbraio del 2022, aveva da poco scoperto che sarebbe finita sul palco dell’Ariston nell’edizione 2023.

Ha poi continuato, parlando della nonna: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. ‘Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!’ ‘Se, se!’”.

Sembra chiaro a tutti che su quel palco, all’Ariston, Levante non sarà sola. Al suo fianco ci sarà senza dubbio il ricordo dolce di Nonna Rosalia che la tiene per mano. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza all’artista di Caltagirone, Sicilia. Ecco arrivare un abbraccio virtuale da Alessandra Amoroso e da Emma Marrone. “Condoglianze ti abbraccio forte”, ha scritto poi Nek. Anche Laura Pausini ha mandato un messaggio a Levante: “Ti abbraccio forte”. E ancora un cuore da Elisa Toffoli.

Leggi anche: “E ora come faremo?”. Musica italiana in lutto: l’annuncio straziante della figlia