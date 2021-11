“Un malore improvviso”. Lutto per la famosa cantante. “Notizia terribile, lei è distrutta dal dolore”

Gravissimo lutto per la famosa cantante, nota in tutto il mondo. Il suo adorato fratello di 54 anni è deceduto dopo essere stato colpito improvvisamente da un malore. Ha lottato per giorni in ospedale, ma una settimana dopo il malessere la sua vita si è spenta per sempre, lasciandola in un dolore inimmaginabile. Secondo quanto è stato finora raccontato dai media, l’uomo avrebbe accusato un mancamento mentre si trovava all’interno della sua abitazione ed era poi stato ricoverato in ospedale.

Nel nosocomio i medici avevano disposto l’immediato trasferimento nel reparto di terapia intensiva, visto che le sue condizioni erano molto serie. Non si conosce comunque al momento la reale causa della perdita di sensi del 54enne, che era in compagnia di sua moglie durante quei minuti terribili. Oltre ad essere conosciuto come fratello dell’artista, lui si era costruito un futuro lavorativo roseo. Si era dapprima laureato all’università di Nottingham e poi aveva iniziato a ricoprire dei ruoli di tutto rispetto.

La sfortunata vittima di questo malore era il presidente della ‘Heat Pump Association’ e inoltre svolgeva il compito di communications manager per la ‘Mitsubishi Electric Living Environmental Systems Uk’. Quando è stata messa al corrente della situazione, la cantante è stata travolta da un dolore incredibile. Quando lei aveva vissuto un momento non facile nell’arco della sua carriera musicale, era stato proprio il fratello a supportarla immediatamente, infatti avevano viaggiato insieme a Parigi per evitarle ulteriore stress.





A morire è stato il fratello della cantante ex Spice Girls Geri Halliwell, Max Halliwell. Dopo la tragedia, Geri Halliwell è apparsa straziata dal dolore, come confermato da una fonte: “Questa è una notizia terribile, devastante e straziante per Geri, che ne è completamente distrutta. In questo momento si stanno radunando tutti insieme, ma lei sa a malapena cosa dire o pensare. Lo amava teneramente”. Infatti, i due avevano un legame davvero speciale, interrotto dunque in un modo così drammatico.

Geri Halliwell, classe 1972, entrò a far parte delle Spice Girls nel 1994 e le lasciò quattro anni più tardi. Durante la sua vita professionale in veste di cantante, è riuscita a vendere 90 milioni di dischi e 75 milioni come membro del gruppo. Ha una figlia nata nel 2006, grazie alla relazione con Sacha Gervasi, mentre nel 2017 è diventata di nuovo mamma di un bimbo con Christian Horner.