Dopo aver incantato il pubblico al Festival di Sanremo con la sua canzone “Volevo Essere Un Duro” e aver regalato un momento di magia con il duetto con Topo Gigio sulle note di “Volare”, Lucio Corsi ha scelto di non cavalcare l’onda mediatica con continue apparizioni televisive. A eccezione di una partecipazione a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, il cantautore toscano è rimasto lontano dai riflettori, concentrandosi sul prossimo grande appuntamento della sua carriera: a maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Lucio Corsi si è raccontato con sincerità, parlando della sua visione dell’amore e del futuro. “Se sono innamorato? No, non sono innamorato. Ora voglio essere libero, fare quello che mi pare. Non ho il desiderio di costruire una famiglia, per niente. Forse accadrà, ma non mi interessa granché. L’idea che ci siano età ‘giuste’ o momenti ‘giusti’ per fare certe cose non mi ha mai convinto”, ha dichiarato.

Una libertà che si riflette anche nel suo modo di fare musica e nel rapporto con il suo amico e collaboratore Tommaso Ottomano, che lo ha accompagnato sul palco dell’Ariston. “Tommaso è un fratello, condividiamo idee e musica, ma soprattutto un’amicizia che va oltre il lavoro”.

Prima di dedicarsi completamente alla musica, Lucio Corsi ha tentato la strada dell’Accademia di Brera a Milano, ma con un obiettivo chiaro in mente: fare della musica il suo mestiere. “I miei genitori all’inizio erano scettici, ci è voluto tempo. Ma quando hanno visto la mia determinazione, il mio impegno e la serietà con cui affrontavo questa carriera, mi hanno sostenuto. È una cosa rara, e so di essere molto fortunato”, ha raccontato.

Tra le esperienze più curiose del suo percorso c’è stata anche una collaborazione con Gucci, nata nel 2017 quando Alessandro Michele lo notò durante un’esibizione con i Baustelle. Ma il mondo della moda, a differenza della musica, non ha mai esercitato su di lui un vero fascino. “La moda non mi interessa per niente. Alessandro Michele mi vide a teatro con i Baustelle, gli piacque la performance e mi invitò, insieme a Francesco Bianconi, a partecipare a quella campagna”.

L’elemento che lo convinse a prendere parte al progetto? Il legame con il suo mondo musicale di riferimento: “Gucci, in quel periodo, si ispirava tantissimo agli anni ’70 e al glam rock, che è una mia grande passione. Inoltre, a scattare le foto era Mick Rock, il fotografo delle rockstar. Conoscerlo e lavorare con lui è stato un sogno. Se ci ripenso, ancora oggi mi sembra irreale”.

Dopo Sanremo, il prossimo grande palco sarà quello dell’Eurovision Song Contest, dove Lucio Corsi porterà la sua musica oltre i confini italiani. Senza pressioni, senza schemi, con la stessa autenticità che lo contraddistingue. Per ora, niente compromessi e nessuna voglia di adattarsi a percorsi già scritti. Perché, come dice lui, non esistono età giuste o momenti giusti per fare le cose. L’unico tempo giusto è quello che senti dentro.