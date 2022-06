Louane intossicata con la droga dello stupro. Questa è il terribile sospetto della cantante e attrice francese, famosa in tutto il mondo per il ruolo di protagonista ne “La famiglia Bélier”. Per la giovane queste sono ore di preoccupazione e ansia: la giovane ha sporto denuncia perché sospetta di essere stata intossicata con GHB, la cosiddetta “droga dello stupro” in un bar di Montmartre, nel XVIIImo arrondissement di Parigi, dove si era fermata per bere qualcosa con un’amica.

Da quello che ha raccontato Bfmtv, un’emittente televisiva francese, un’inchiesta è stata aperta dalla procura della capitale dopo la denuncia della giovane. Louane intossicata con la droga dello stupro. E proprio citando fonti della polizia, il quotidiano “Le Parisien” riporta che la ragazza ha sofferto di vertigini, nausee e vomito dopo aver preso una consumazione ed ha avuto difficoltà a tornare a casa.





Louane intossicata con la droga dello stupro: cosa è successo

A questo punto, una volta rientrata, ha chiamato un medico che ha avanzato il sospetto di un’intossicazione da GHB e le ha consigliato di recarsi in commissariato. Poco dopo, il manager della giovane ha tenuto a precisare che la denuncia è stata presentata come “misura preventiva” perché la cantante è ancora in attesa degli esiti dei prelievi e ancora non c’è certezza che si tratti di GHB.

Per chi non lo sapesse, questo tipo di sostanza è praticamente inodore ed è in grado di inibire la capacità di intendere e di volere e che riduce pertanto la capacità di reagire ad aggressioni e violenze da parte di chi la ingerisce. Louane intossicata con la droga dello stupro, ora dovrà capire se la cosa è avvenuta davvero e nel caso chi potrebbe essere il responsabile di un gesto tanto vile.

Louane Emera nasce come cantante e diventa famosa dopo la sua partecipazione nel 2013 a “The Voice, la plus belle voix”. Poco dopo viene scelta per il ruolo che le è valso il Premio César per la migliore promessa femminile nel 2015: “La famiglia Bélier”. Dallo stesso film si è ricavato il più fortunato “Coda” che ha vinto 3 premi Oscar nel 2022.

