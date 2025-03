Una tragedia ha scosso il mondo della musica. Tutti i fan e non solo sono in lutto per la morte del grande cantante, una vera e propria star che aveva entusiasmato platee intere di pubblico. Purtroppo la polizia ha trovato il suo corpo senza vita nel suo appartamento e a prevalere in queste ore è un’ipotesi terribile sulla causa del suo decesso.

La Corea del Sud è sotto choc per la scomparsa improvvisa di Choi Whee-sung, noto al pubblico come Wheesung, uno dei protagonisti storici della scena K-pop. Il cantante è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Seul nella serata di lunedì 10 marzo. Aveva 43 anni. La notizia è stata confermata dalla polizia locale e riportata dai media sudcoreani.

Musica in lutto: cantante trovato morto a 43 anni

Le circostanze del decesso restano ancora da chiarire. Le autorità ipotizzano il suicidio, collegandolo a una profonda depressione che avrebbe segnato gli ultimi anni della sua vita, aggravata dal declino della sua carriera. Tuttavia, non sono stati rilevati segni di violenza e le indagini proseguono per accertare l’esatta causa della morte.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Korea Times, Wheesung è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento nel distretto di Gwangjin-gu alle 18:29. L’allarme è scattato quando il cantante non si è presentato a un incontro con il suo manager e non ha risposto ai ripetuti tentativi di contatto. Preoccupata, sua madre, che risiede nello stesso edificio, si è recata nella sua abitazione e ha scoperto il corpo del figlio, chiamando immediatamente i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei paramedici, Wheesung era già in arresto cardiaco ed è stato dichiarato morto poco dopo.

La sua agenzia, Tajoy Entertainment, ha rilasciato un comunicato ufficiale esprimendo il profondo dolore per la sua prematura scomparsa: “L’artista Wheesung ci ha lasciato. È stato trovato in arresto cardiaco nella sua residenza ed è stato poi dichiarato morto. Chiediamo rispetto per la privacy della famiglia in questo momento difficile”.

La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che sui social hanno espresso dolore e incredulità. Wheesung era conosciuto per la sua voce potente e per ballate romantiche che hanno segnato un’epoca. Il suo debutto nel 2002 con l’album Like a Movie gli aveva regalato grande popolarità, confermata dai successi di It’s Real (2003) e For the Moment (2004). Con il passare degli anni, aveva ampliato il suo repertorio sperimentando tra pop e hip-hop, consolidando il suo status nel panorama musicale sudcoreano.

Nonostante il successo, la sua carriera ha subito un duro colpo nel 2021, quando è stato condannato per l’uso illecito del potente anestetico propofol. La pena di un anno di carcere era stata sospesa, ma l’episodio aveva compromesso la sua immagine pubblica e il rapporto con l’industria musicale. Nonostante il tentativo di tornare sulle scene, non è più riuscito a riconquistare il successo del passato, e la depressione ha probabilmente avuto un impatto devastante sulla sua vita.