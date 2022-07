“Chi è Liberato”. Finalmente svelata la sua identità: nome e cognome del misterioso cantante italiano

Liberato, svelata l’identità del rapper. Negli ultimi tempi si è creato grande interesse attorno al cantante napoletano autore di singoli di successo come “Nove Maggio” e “Tu t’e scurdat’ ‘e me”. Nel 2019 è uscito il suo primo album omonimo. Poi Liberato ha realizzato la colonna sonora del film Netflix Ultras. A maggio è uscito il suo nuovo disco, Liberato II, con sette inediti. Nel frattempo il mistero sulla sua identità è cresciuto di pari passo col suo successo.

Col tempo sono state avanzate numerose ipotesi e la più gettonata era che dietro quel cappuccio si nascondesse Livio Cori, il rapper ex di Anna Tatangelo. Poi sono spuntati i nomi di Emanuele Cerullo, di Wad, infine si pensava che potesse essere un carcerato in semi-libertà. Ma la realtà è ben diversa. A svelare l’arcano è stato il profilo Instagram Pipol Gossip grazie alle ricerche di un fan. Quest’ultimo ha trovato la soluzione dell’enigma andando a spulciare il sito della Siae.





Svelata l’identità di Liberato: ecco nome e cognome del rapper

Dunque oggi sappiamo che dietro il nome d’arte di Liberato si nasconde quello di Gennaro Nocerino. Si tratta di un noto produttore e performer italiano. Sul profilo di Pipol Gossip leggiamo: “Habemus nomen! Finalmente, dopo anni di congetture e ricerche, svelata l’identità di chi si cela dietro al rapper incappucciato dei record: LIBERATO. Il suo nome è Gennaro Nocerino, ed è stato scoperto grazie al sito della Siae”.

“Il cantautore napoletano – prosegue Pipol Gossip – in passato era stato accostato a: Livio Cori, Emanuele Cerullo e poi a Wad e infine c’era la leggenda che fosse un carcerato ‘in semi libertà‘. In realtà Liberato è il performer Gennaro Nocerino. Adesso via il cappuccio copri volto… Questa volta non ci sono dubbi: Il cantante “fantasma” Liberato non potrà più celarsi dietro Gennaro Nocerino”.

Sul profilo Instagram di Pipol Gossip c’è anche un video dove si ripercorrono le tappe attraverso le quali si è arrivati a svelare l’identità di Liberato. Ovviamente non ci sono ancora conferme sulla vicenda. In ogni caso il rapper continua a mietere successi. Recentemente il cantante ha tenuto un concerto gratuito a Procida, esibendosi su una piattaforma in mezzo la mare. Inutile sottolineare come ancora una volta l’artista con la felpa nera abbia fatto di nuovo centro.

