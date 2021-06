Un video di 16 minuti postato su Youtube in cui racconta di aver vissuto settimane difficili. Racconta di essere malato ma tace sulla causa delle sue difficoltà. “(Sono) state settimane molto strane e molto brutte – molta tosse – capisco chiunque sia malato in questo momento. Quando non posso allenarmi poi divento un pazzo depresso”, racconta il cantante che ha approfittato dello stop obbligato per dedicarsi al figlio avuto dalla sua ex fidanzata Cheryl.



“Come papà, cerco di spronarlo sempre di più. A volte è difficile capire il giusto equilibrio… Sua madre è abbastanza brava in questo però, a essere onesti”. Tanti i dubbi sulla sua malattia. Se i sintomi potrebbero far pensare a un’infezione da Covid, visto che scherza anche sul fatto che dovrebbe indossare una mascherina per non infettare la sua macchina fotografica, sembra si tratti di altro. A parlare alcune fonti vicino a lui che hanno raccontato come non ci sarebbe un legame diretto con il Coronavirus.



Le sue condizioni ora sarebbero in netto miglioramento. Lui è Liam Payne, ex cantante degli One Direction. Un rapporto burrascoso con la salute quello del cantante costretto a uno stile di vita molto controllato fino al 2012 per via di disfunzioni renali dovute alle complicazioni di un parto prematuro, superate solo all’età di vent’anni. Difficoltà che non hanno fermato Liam Payne che ha iniziato la propria carriera con un provino per X Factor UK del 2008.







Nell’occasione il quattordicenne artista ha presentato un brano di Frank Sinatra, ma era stato scartato. Nel 2010 ci riprova, ma stavolta, pur superando le Audizioni, non riesce a raggiungere i Bootcamp. Tuttavia, i giudici hanno la brillante idea di unirlo ad altri concorrenti, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik, per farli partecipare tra i Gruppi. Nascono in questo modo gli One Direction. Nel programma la band conclude al terzo posto, ma è solo un trampolino di lancio.



Insieme gli One Direction pubblicano 5 album, partendo per 4 tour mondiali, e vengono premiati con 7 Brit Award, 4 MTV Video Music Award e 7 American Music Award. Prima di rompere nel 2018, anno del primo singolo da solita di Liam Payne. Al quali tutti ora augurano una pronta guarigione e di tornare sul palco quanto prima.