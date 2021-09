Incidente per il cantante, sui social con il volto tumefatto coperto da tagli e ferite

Una foto sui social con il volto tumefatto. Tagli e ferite parzialmente nascoste dalla medicazione. L’immagine, accolta da oltre 2000 commenti, è accompagnata da una breve didascalia in cui il cantante racconta quello che è successo. “Guardate, la scorsa notte sono caduto dall’elicottero” ha scritto il cantante che poi ha aggiunto: “Chi l’ha detto che il Rock ‘n roll è morto?”. In vena di battute, ha continuato tirando in ballo il batterista degli Who e paragonandosi ai suoi eccessi: “Mangia la pelle del tuo tamburo”.



Lui è Liam Gallagher, l’ex frontman degli Oasis appare si era esibito all’Isle of Wight Festival. Il 23 settembre uscirà il documentario “Oasis Knebworth 1996”, che celebrerà il venticinquesimo anniversario della band. Liam Gallagher è uno dei personaggi più rappresentativi e discussi della musica moderna. La sua voce roca e graffiante e la sua caratteristica posa – piegato con le mani unite dietro la schiena – lo rendono immediatamente riconoscibile tra tutti i cantanti. Nel marzo 2010 è stato nominato “più grande frontman di tutti i tempi” dalla rivista Q.



Due anni dopo è stato nominato “più grande frontman di tutti i tempi” anche dalla stazione radiofonica Xfm, che ha condotto un apposito sondaggio tra i propri ascoltatori. Nel novembre 2012 è stato votato nuovamente miglior frontman dai lettori di NME su Facebook, Twitter e Yahoo. Dopo lo scioglimento degli Oasis, nel maggio del 2010 ha fondato una nuova band, i Beady Eye, attivi fino al 2014.







Del gruppo, che ha pubblicato due album, è stato frontman e autore di alcuni brani. Nel 2016 ha intrapreso la carriera da solista, per poi debuttare nel 2017 con As You Were, salito in vetta alla classifica britannica e certificato, l’anno dopo, disco di platino con oltre 300 000 copie vendute nel Regno Unito.



Il secondo disco da solista, Why Me? Why Not., uscito nel 2019, ha raggiunto la prima posizione della classifica britannica, decimo album di Gallagher conteggiando anche gli otto giunti al primo posto durante la sua militanza negli Oasis, e vinile capace di vendere più copie nel minor tempo nel 2019