“Non eri solo un artista, eri molto di più”. Lutto nella musica: il famoso cantante ucciso dal Covid

“La musica è stata la sua vita fino alla fine”. Lutto nel mondo della musica: è morto Les Emmerson, l’iconica voce dietro la Five Man Electrical Band, resa celebre dalla canzone “Signs”. L’uomo è morto a 77 anni a causa del Covid. Les se n’è andato nella sua città natale di Ottawa, Ontario, Canada, venerdì scorso, secondo quanto riportato dalla CBC. Il cantante ha contratto il Covid a novembre. Emmerson, che era stato doppiamente vaccinato, aveva “problemi di salute pregressi” che hanno contribuito alla sua vulnerabilità, ha detto sua moglie, Monik Emmerson, a Rolling Stone.

Dopo che Les Emmerson e il suo gruppo canadese cambiarono il nome da Staccatos a Five Man Electrical Band, diventarono internazionali con il successo “Signs” nei primi anni ’70, ma solo colpendo erano riusciti a fare successo dopo che la registrazione originale del lato B aveva tagliato due assoli di chitarra per per essere più radio-friendly. “Improvvisamente è successo a Seattle e in quella zona e ha continuato a diffondersi”, ha detto il tastierista Ted Gerow alla CBC raccontando gli esordi del successo.

L’ispirazione della canzone è venuta a Les Emmerson quando ha fatto un viaggio sull’iconica Route 66 e ha notato che i numerosi cartelloni pubblicitari affissi lungo la strada stavano rovinando la bellezza naturale del cuore dell’America e del sud-ovest. Negli anni successivi, Emmerson ha usato la popolarità dell’inno per radunare cause sociali per gli ospedali pediatrici e il cambiamento climatico.





Ha continuato a registrare nuovamente la canzone come “Signs4Change“ con testi più recenti e più rispettosi dell’ambiente. Les Emmerson è anche ricordato con affetto per il suo approccio spensierato al mondo, ha raccontato lo stesso Gerow: “Una delle sue famose citazioni era: ‘Il divertimento è la cosa migliore da avere’…”

“È così che ha vissuto la sua vita”, ha concluso l’amico. “Voglio che le persone sappiano che significava qualcosa di diverso per tutti”, ha detto sua figlia, Kristina Emmerson-Barrett, a Rolling Stone. Les Emmerson “Era prima di tutto un musicista e amava la sua musica, amava il suo mestiere. In fondo era un artista, ma era molto di più”.