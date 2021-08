“Abbiamo sognato questo momento da così tanto tempo e non possiamo credere che il sogno si stia finalmente avverando … non vediamo l’ora di incontrarti”, aveva scritto a maggio dando la bellissima notizia.

La cantante aveva annunciato la sua prima gravidanza vestita con un abito in seta verde che lascia intravedere il pancione. Insieme a lei anche il fidanzato, che posava teneramente accarezzandole la pancia. Tantissimi i commenti di auguri degli amici vip. “Guarda questa famiglia”, “Non riesco a smettere di fissare queste immagini. Sei una visione. Complimenti mia bellissima sorella!”. La cantante di 29 anni e l’atleta di 29 anni si sono fidanzati lo scorso giugno dopo essersi frequentati per quattro anni.

Il 16 agosto Leigh-Anne Pinnock ha dato alla luce due gemelli ma la notizia è stata resa nota dalla cantante delle Little Mix solo il 23. Non uno, ma ben due bambini sono arrivati per mamma e papà. “Abbiamo chiesto un miracolo e ne abbiamo ricevuti due” ha scritto Leigh-Anne Pinnock a commento dello scatto in bianco e nero che mostra i piedini dei due bambini.





Leigh-Anne Pinnock, cantante della band britannica Little Mix, farà il suo debutto cinematografico questo Natale. È anche protagonista di un nuovo documentario della BBC intitolato Leigh-Anne: Race, Pop & Power. La band tutta al femminile ha da poco lanciato il video del remix di “Confetti” – title track dell’ultimo album realizzato insieme alla rapper statunitense Saweetie.

Le Little Mix sono un girl group britannico formatosi nel 2011, composto da Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Le ragazze hanno vinto l’ottava edizione della versione britannica del talent show The X Factor, nella squadra capitanata da Tulisa. Del gruppo faceva inizialmente parte anche Jesy Nelson, che il 14 dicembre 2020 ha annunciato l’uscita dal gruppo per problemi di salute mentale.