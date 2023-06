Grande emozione alo stadio Maradona di Napoli. Dopo il concerto dei Coldplay, arrivati in Italia per il loro tour mondiale, ieri è toccato a Tiziano Ferro. Uno stadio pieno, tutto sold out per il cantante che ormai è diventato uno dei più amati del nostro paese ma che ha grandissimo successo anche all’estero, soprattutto nel Sudamerica. Il cantante di Latina ha parlato anche dello scudetto vinto quest’anno dal Napoli, il terzo, e della città.

“La prima volta al Maradona, nell’anno in cui avete vinto lo scudetto…si vede che era destino. Grande Napoli” ha detto il cantante durante il concerto. Come detto l’appuntamento con la musica di Tiziano Ferro sono andati a ruba: sono stati 43mila i ticket venduti per la tappa napoletana del tour negli stadi TZN 2023, iniziato in Veneto.

Tiziano Ferro commosso sul palco, il ricordo della ragazza morta in un incidente

Il concerto di Tiziano Ferro era previsto inizialmente per il 2020, ma a causa del Covid-19 e delle restrizioni imposte per evitare il contagio era stato rimandato per ben due volte. Una serata interamente dedicata alla musica, dove Tiziano Ferro ha interpretato 30 brani dei suoi successi più famosi dei suoi vent’anni di carriera e un duetto anche con il grande Massimo Ranieri. Durante il concerto l’artista di Latina ha fermato la musica per un ricordo commovente.

“Io non ho parole per questa cosa, ma non posso non rivolgere un pensiero a questa ragazza. Fatemi condividere con voi una preghiera e un applauso alla famiglia di Martina“, ha detto commosso Tiziano Ferro ricordando Martina Ventura, la ragazza di 26 anni morta in un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Roma. La giovane viaggiava come passeggera a bordo di un’auto condotta da un ventenne ed è finita contro un muro non lasciando scampo alla giovane.

La tragedia stradale si è consumata poco dopo le 6:00 del mattino di domenica 25 giugno. Martina Ventura è morta praticamente sul colpo mentre tornava a Rieti dopo aver assistito proprio a un concerto di Tiziano Ferro a Roma. Per questo motivo l’artista di Latina ha voluto interrompere il suo concerto per ricordare la giovane. Dallo stadio è partito un lungo applauso.