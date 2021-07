“Sono bisessuale, dovete saperlo”. Il cantante, papà di due figli, dopo anni si apre alla verità

“Sono bisessuale”. Il coming out del cantante ha colto di tutti di sorpresa. Era arrivato dopo una violenta polemica scoppiata sui social e accuse di omofobia. Nel dettaglio, il cantante era stato preso di mira dall’artista drag Layla Zee Susan – vero nome Sam Sheperd – dopo che, su Instagram, era spuntato un commento giudicato non troppo simpatico. “Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno / stella / seme / indaco. umano. Per favore rispetta i miei desideri”, aveva scritto.



Abbastanza per stimolare la replica Sheperd che aveva sottolineato l’inadeguatezza del post e il suo possibile fraintendimento fino al punto di essere offensivo con chi si identifica in un genere diverso. “Era una cosa innocua, stavo praticamente dicendo che sono un alieno. Non stavo offendendo nessuno, a meno che tu non sia un alieno. Non ho detto una cosa sulla comunità LGBTQ+”, ha replicato il cantante. Poi il colpo di scena.

“Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo”.

Lui è Lee Ryan dei Blue. Una verità ora rivelata visto che, negli anni, il cantante aveva ammesso al Celebrity Big Brother più volte di aver avuto delle avventure con altri ragazzi. Tra loro anche Duncan James, membro della band che ha fatto coming out nel 2014. Pare, inoltre, che sia successo qualcosa anche con Nathan Henry di Geordie Shore.





Lee Ryan, chi è il cantante dei Blue

Nato a Chatham, città inglese della contea del Kent, durante l’infanzia Lee Ryan soffriva di dislessia, disturbo dell’apprendimento che riuscì a superare col passare del tempo. Prima di intraprendere la carriera musicale, con il totale appoggio della madre Sheila, Ryan lavorava come muratore e faceva anche parte del cast del telefilm “Holby City”.



Nel 2001 Lee Ryan inizia la carriera da cantante come componente dei Blue. Nell’agosto 2015, il cantante subisce un’operazione alle corde vocali causata da una cisti, che costringe i Blue ad annullare le date del loro nuovo tour europeo che si sarebbe dovuto svolgere nei mesi finali del 2015. Nel giugno del 2008, Ryan ha annunciato il suo fidanzamento con Samantha Miller, incontrata su Myspace. La Miller e Ryan hanno un figlio, Rain Ryan, nato il 30 novembre 2008. Lee inoltre, da un rapporto di una sola notte con una donna incontrata in un nightclub, ha un’altra figlia di nome Bluebell nata il 27 giugno 2008.