Le Tatu oggi, che fine hanno fatto le cantanti. Lena Katina e Julia Volkova, che nel 1999 avevano solo 14 anni, diedero scandalo con il brano “All the Things She Said”, scritto da Elena Kiper, ex-fidanzata del produttore Shapovalov, perché nel video si vedevano due ragazze baciarsi sotto la pioggia: la canzone stessa racconta la storia d’amore tra due ragazze che viene ostacolata dai genitori.

Il singolo riuscì a vendere più di 2 milioni di copie e fu pubblicato successivamente il loro primo album “200 km/h in the Wrong Lane”. Il progetto delle t.A.T.u è stata una vera e propria operazione di marketing di Ivan Sapovalov, produttore musicale che decise di dare loro un’impronta omosessuale proprio per andare controcorrente, in un periodo in cui era raro vedere due donne o due uomini baciarsi. Nel 2005 esce il singolo All About US. Le Tatu sono maggiorenni e continuano a far parlare di loro per le diverse scene saffiche presenti nel video che otterrà ben il premio MUZ-TV Awards come miglior video.





Lena e Julija non erano omosessuali e in un documentario, Anatomy of Tatu, dichiareranno che loro immagine trasgressiva era stata imposta dal manager per una scelta di marketing. “La gente mi associa al mio ruolo nelle Tatu, ma era una cosa che interpretavo. Sono per la famiglia tradizionale, ma neutrale sul resto. Il ruolo di amanti tra me e lena era una finzione, stavamo recitando una parte. Però non sono omofoba, sono neutrale davvero. Come mai non mi esibisco nei locali LGBTQ? Non devi chiederlo a me. Onestamente non lo so, chiedi a chi gestisce questi posti come mai non mi chiamano”, le parole di Julia.

Lena Katina ha continuato a fare musica rilasciando nel 2017 il singolo Silent Hills e subito dopo Here I Go Again. Nel 2018 si è esibita ad un concerto a Mosca proponendo quattro nuove canzoni. L’ultima delle quattro è stata una ballata dedicata alle Tatu ai tempi del 2001, quando le ragazze avevano sedici anni. Ma cosa fanno le Tatu oggi?

Habrá posible reencuentro de t.A.T.u./tatu?😯 Lena Katina publicó en su instagram un cartel el cual anuncia una presentación para el 3 de septiembre de 2022 donde la pelirroja y Julia Volkova se anuncian como @tatuofficial En la foto se puede ver a las chicas con un look actual👭 pic.twitter.com/fWSe4kiKvf — OsvAlex ⚡️ (@OsvAlex) July 29, 2022

Le Tatu oggi – Julija Volkova è diventata mamma nel 2004 di Viktoria, avuta dal compagno Pavel Sidorov, e di Samir, nato nel 2016, avuto da Parviz Yasinov. Nel 2012 è stata operata alle corde vocali per la rimozione di un cancro tiroideo e ha perso la voce. Sui social hanno annunciato la loro reunion sul palco dell’Ovion Show a Minsk (Biellorussia) il 3 Settembre 2022.

