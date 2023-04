“Ragazzi, è sparito”. LDA, brusco stop e fan in ansia: che fine ha fatto e cosa è successo al figlio di Gigi D’Alessio

Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi e conosciuto con l’acronimo di LDA ha preoccupato i suoi fan. Dopo l’annuncio social, in tanti si sono chiesti il motivo della scomparsa del cantante lanciato dal talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Grande ‘escluso’ dalla finale di Amici 21, vinta poi da Luigi, il figlio di Gigi D’Alessio è stata una grande sorpresa dell’edizione appena conclusa del festival di Sanremo vinta da Marco Mengoni.

LDA è uno dei cantanti più seguiti dai giovani e con “Se poi domani” si è classificato quindicesimo al Festival di Sanremo. La carriera del figlio di Gigi D’Alessio va a gonfie vele ma anche l’amore. Già, perché il cantante è fidanzato con Miriam Galluccio. Sui social, nel giorno di San Valentino, è infatti comparsa la foto in cui i due si baciano. Era stata proprio la giovane tiktoker napoletana a pubblicare lo scatto e ufficializzare la storia d’amore con l’artista partenopeo.

LDA sparisce dai social poi spiega il motivo

Miriam Galluccio ha 21 anni, è originaria di Napoli e studia moda. Ha un profilo TikTok insieme alla sorella gemella, fidanzata con un altro cantante lanciato dal talent di Maria De Filippi. Francesca Galluccio è infatti fidanzata con AkaSeven, protagonista di Amici 20, l’edizione vinta dalla ballerina Giulia Stabile, fidanzata del cantante Sangiovanni.

In queste ore LDA ha preoccupato i suoi fan. Era tanto tempo che il giovane non compariva più sui suoi canali social e per questo motivo molti follower gli avevano chiesto il motivo. Oggi il figlio di Gigi D’Alessio ha deciso di rompere il silenzio sulla sua assenza sai social e spiegare il motivo che lo ha portato a prendersi una pausa.

Il cantautore LDA si è giustificato con i suoi follower e ha parlato anche dell’inizio del suo nuovo tour: “Mi sono preso un po’ di giorni di stop dai social perché ne sentivo veramente il bisogno. Staccare un secondo la spina da tutti i pensieri che mi girano per la testa h24. Ma da oggi si ritorna più forti di prima”, ha scritto LDA su Instagram. “Ci vediamo ai live amori”, ha concluso il cantante e figlio di Gigi D’Alessio.