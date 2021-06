Non si ferma proprio più la cantante Laura Pausini, che sta ricevendo notizie straordinarie da qualche mese a questa parte. Certo, la sua carriera artistica è sempre stata caratterizzata da successi planetari, ma sta continuando a fare salti di qualità e anche nelle scorse ore è arrivata una news importantissima ed emozionante. Nemmeno a dirlo, il popolo della rete si è scatenato immediatamente travolgendola con un affetto smisurato. Una vera e propria apoteosi per la bravissima artista.

In occasione del suo 47esimo compleanno, caduto lo scorso 16 maggio, ha ricevuto una sorpresa che lei stessa definisce “meravigliosa”. Laura ha pubblicato su Instagram le foto della festa in suo onore e spiega: “I miei genitori sono venuti a festeggiarmi e come vedete ero felice come una bambina. È stata una giornata da ricordare”. Festa in famiglia con mamma Gianna e papà Fabrizio per super Laura. E ovviamente all’appello non mancavano lo storico compagno Paolo Carta, 57 anni e la figlia Paola, che è nata nel 2013.

Laura Pausini è stata in grado di inanellare un altro grande risultato. Ha infatti conquistato il Nastro d’Argento grazie alla sua canzone ‘Io sì’. Soltanto nello scorso mese di marzo aveva trionfato ai Golden Globe, prima di ricevere la candidatura agli Oscar del 2021. Adesso questo altro riconoscimento prestigioso, che le permette di aumentare ancora di più la sua popolarità. E sul suo profilo Instagram ufficiale, la cantante italiana ha voluto ringraziare tutti per quello che sta fortunatamente vivendo.





Questo il messaggio di Laura Pausini sul social network: “Un altro riconoscimento per Io Sì, a cui devo dire grazie, davvero. Per tutte le emozioni e le soddisfazioni che mi ha dato, anche internazionali. Ma grazie anche per le montagne russe che mi ha fatto vivere in questo anno così strano per tutti. Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro d’Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un’ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo”.

E i seguaci di Laura Pausini hanno iniziato a scrivere una marea di complimenti: “Tutto merito tuo Laura, solo tuo”, “Sei il nostro orgoglio, non vedo l’ora che tu ti esibisca”, “Sono davvero felice per un riconoscimento tutto italiano e di grande prestigio, congratulazioni”, “Go Laura, go! Andiamo a ritirare pure questo premio”, “Le emozioni che ci trasmetti sono incredibili, ti vogliamo tanto bene”.