Il noto cantautore italiano dice addio alle scene, lascia la musica. Succederà il primo aprile ma non è uno scherzo, con un un ultimo concerto all’Alcatraz di Milano. Il motivo di questa decisione drastica? Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista ad Andrea Laffranchi del Corriere della Sera. In breve la “cellula creativa” si è spenta e da 2,3 anni non scrive più canzoni, per questo ha pensato che fosse il momento di mettere un punto.

“Se si è spenta, come è capitato a me, la cellula creativa non si può riaccendere – dice nell’intervista – Si tratta di essere onesti con se stessi e con il pubblico. Preferisco anticipare la morte artistica scegliendo io il momento. Ai miei figli dirò: ‘ero Bugo, è stata una figata’” dice il cantautore di Sincero al Corriere.

Bugo lascia la musica: il motivo

Proprio così, Bugo lascia la musica. Per anni è stato uno dei cantautori più apprezzati di quello che si definiva indie, poi sul palco di Sanremo insieme a Morgan con l’indimenticabile abbandono del palco a seguito delle intemperanze del collega.

Come detto, il motivo dell’addio alle scene è ‘artistico’: “Ho iniziato a rendermene conto nel 2018: mi mancava qualcosa quando componevo. Io che sembravo un artista diverso ad ogni disco, sentivo di ripetermi. La monotonia è stato il segnale. Mi sembrava di scrivere canzonette. Da lì è iniziata la preparazione. Mi sono detto che prima avrei voluto fare Sanremo: ne ho fatti due ed è andata bene. Poi che volevo fare un ultimo disco senza dire che lo fosse per non fare sensazionalismo, ed è uscito lo scorso anno. A settembre ho iniziato a pensare all’ultimo concerto per salutare tutti, col sorriso”.

Ma la chitarra non la mette via e se capiterà di scrivere qualcosa la terrà per sé. “Del resto nel 2004 feci un disco intero solo per mia moglie e quelle canzoni le ha sentite solo lei. La musica non può essere sempre mercato e lavoro (…). Da 2-3 anni non scrivo canzoni nuove e non mi va di prendere in giro la gente”. Infine il cantautore ha spiegato anche che non sa ancora cosa farà nel futuro: “Ho lasciato la musica ieri e ora non so ancora cosa farò, devo gettare le basi per il futuro. Sono ancora giovane”.