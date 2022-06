Novità sul ricovero del batterista dei Blink 182 Travis Barker e marito, da appena un mese (qui le foto del matrimonio), di Kourtney Kardashian. L’artista è stato trasportato martedì al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, dopo che si era rivolto a una clinica per un controllo. A quel punto dalla clinica era partita l’ambulanza per il ricovero all’ospedale. Ora la malattia di Travis Barker è stata resa nota da TMZ.

Secondo il sito americano specializzato in gossip e personaggi famosi, nella serata di martedì 28 giugno il batterista dei Blink 82 e marito della primogenita del clan Kardashian ha accusato forti dolori addominali, nausea e vomiti e per questo motivo, insieme alla moglie, si è recato in una clinica privata per degli accertamenti.





La malattia di Travis Barker, il batterista ricoverato per una pancreatite

Qui l’equipe medica ha deciso di trasportare l’artista in ospedale, Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles. Momenti di grande apprensione per la malattia di Travis Barker, dopo il ricovero sull’account Twitter di Travis è apparso un tweet particolare: “Dio salvami“, poi una storia di Instagram della figlia di Travis, Alabama: “Per favore mandateci le vostre preghiere“.

Ora TMZ ha spiegato la malattia di Travis Barker: una pancreatite acuta. “Travis Barker è in ospedale perché ha la pancreatite e i medici ritengono che sia stata innescata da una colonscopia. Questo lo abbiamo appreso da alcuni insider affidabili. Nessuno parla in pubblico, la famiglia ah chiesto privacy in questo momento. Diverse fonti collegate alla loro famiglia ci hanno confermato questa notizia. Il ricovero di martedì di Travis è stato il risultato di una forte infiammazione del pancreas. Ci hanno detto che i suoi sintomi erano: nausea, intenso dolore allo stomaco e vomito”.

La malattia di Travis Barker – “Non ci è stato detto con precisione quando Travis ha fatto la colonscopia, ma ci è stato detto che era una cosa recente. Come abbiamo sottolineato, Kourtney Kardashian ha accompagnato Travis nella clinica di West Hills, vicino a casa loro. Da lì, lui è stato portato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, una delle migliori strutture del paese. Kourtney ha raggiunto il marito in ospedale, lei è sempre al suo fianco”.

