È morto all’età di 37 anni dopo aver combattuto contro un cancro. Nel settembre 2021 aveva detto di avere un tumore allo stomaco al quarto stadio che si stava diffondendo ai linfonodi della schiena e oggi, con un comunicato ufficiale del manager della cantante, è arrivata la notizia della sua scomparsa.

“Purtroppo, è vero. Mike è morto. Vorremmo chiedere a tutti di rispettare la privacy della moglie e della sua famiglia fin da ora. Grazie”, ha detto Steve Satterhwaite, di Red Light Management a Etonline. Dopo l’annuncio sono stati tantissimi i colleghi e amici a ricordarlo sui social con dediche e foto. Il fotografo Brian Bowen Smith lo ha ricordato sui social: “Sono rattristato nel sentire la notizia della morte del nostro caro amico Mike. Lavorare con te è stato un vero piacere. Sei stato un grande esempio del perché è necessario vivere ogni giorno al meglio”.

Mike Mora, 37 anni, era un conosciuto e apprezzato fotografo ed era sposato con Kelis, la cantante R&B statunitense attiva musicalmente dal 1999, famosa per brani come Milkshake e Trick Me. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 6 album in studio, vinto un BRIT Award come miglior rivelazione internazionale e collaborato con Busta Rhymes, Foxy Brown, Lil’ Kim, OutKast, P. Diddy, Usher, Moby, Björk, No Doubt, Enrique Iglesias, Nas (suo ex marito), Too $hort, Benny Benassi e Duran Duran.





A settembre Mike Mora, 37 anni, era intervenuto sui social per annunciare la malattia. “Così la mattina della mia ultima degenza in ospedale all’UCLA, i medici sono venuti nella mia stanza e mi hanno dato la notizia più orribile e inaspettata. – aveva scritto su Instagram – Non capivo la lingua scritta su questo foglio. Tutto quello che sapevo dallo sguardo sui loro volti è che non era una buona diagnosi, la diagnosi peggiore. E avevano paura per me. Ho chiesto come mi avrebbero aiutato. Hanno detto che non potevano fare nient’altro per me. Giorni spaventosi”.

Mike Mora e Kelis si sono sposati nel 2014 e l’anno seguente è nato il Shepherd nel 2015. La seconda figlia è nata invece nel settembre 2020, un anno prima della diagnosi di tumore. La famiglia viveva non lontana da Los Angeles insieme al figlio che la cantante aveva avuto dall’ex marito, il cantante Nas.