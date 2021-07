Famosa per essere una cantante, nonché sorella della stella del calcio mondiale, se la sta passando tutt’altro che bene. Dopo aver trascorso 6 giorni in isolamento domiciliare a casa proprio, in queste ultime ore ha avuto un peggioramento ed è stata ricoverata in ospedale.

Cristiano Ronaldo sta vivendo un periodo molto particolare a causa delle condizioni di salute della sua famiglia. Stiamo parlando di sua sorella Katia Aveiro, che ha annunciato attraverso i social il suo stato di salute. La giovane lo ha fatto con un lungo messaggio su Instagram.

La sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è stata ricoverata nelle ultime ore a causa del Covid 19 e della polmonite. Le sue parole: “Ultimo tipo di pubblicazione che mi piacerebbe fare, ho cercato di non farlo in questi giorni, ma visto che le notizie viaggiano veloci, e per rispetto di chi mi segue e si prende cura di me. Dal 17 luglio sono positiva in isolamento a casa, pochi sintomi ma protocollo attuato. Purtroppo da venerdì scorso, il 23, sono peggiorata e mi sono presa la polmonite a causa del maledetto virus, insomma sono stato ricoverato in ospedale e eccomi qui”.





“Non è un maledetto virus piantato nell’avidità di questo mondo che mi rovescerà. Forse terrò un diario della mia vita quotidiana da queste parti se il mio aspetto e la mia pazienza lo permetteranno, ma è davvero ok, sto reagendo bene ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa. E la mia famiglia è sempre qui per me. Vi amo ragazzi, cura vitamine gioia pace e voglia di vivere, il sistema immunitario ringrazia e previene tanto”.