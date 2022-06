“Il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli (ordini del dottore). A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!”. Sono le parole che ha scritto su Instagram Justin Bieber: il cantante canadese deve rinunciare alle prossime tre date del suo tour mondiale “Justice”. Si tratta di una scelta che arriva a poche ore dal live che si sarebbe dovuto tenere alla Scotiabank Arena di Toronto, e che si sarebbe ripetuto il giorno dopo sullo stesso palco.

Justin Bieber parla di una malattia che sta peggiorando e che lo sta costringendo a non potersi esibire, non specificando quale sia, anche se alcuni fan sospettano che sia il riacutizzarsi del morbo di Lyme, che già negli anni passati l’aveva colpito. Infatti nel 2020 la popstar ammise di essere affetto da quel tipo di malattia e affidò l’annuncio ai social: “Ho vissuto un paio di anni difficili, ho la malattia di Lyme”, ammise in quell’occasione affidando a Instagram il suo sfogo e il racconto del suo difficile momento dovuto a un’infezione cronica trasmessa dalle zecche.





“Molte persone continuavano a dire che sembravo una merda, che ero sotto effetto di metanfetamine, ma non si sono rese conto che stavo male: recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale”. Al momento sono tre, ma potrebbero essere di più le date del tour mondiale che Justin Bieber dovrà saltare. Il sito della Scotiabank Arena, dove si sarebbe dovuto tenere il concerto a Toronto, ha precisato che non si tratta di Covid, ma di una malattia che non è correlata alla pandemia.

Nel messaggio Justin Bieber si dice inizialmente incredulo per la sfortuna che lo ha colpito, soprattutto per queste date: “Non posso credere che lo stia dicendo. Ho fatto di tutto per stare meglio, ma la mia malattia sta peggiorando”, ha detto ai suoi fan che da due anni attendono lo spettacolo in Canada. Adesso si metterà subito a riposo e starà meglio, ha promesso la popstar chiudendo così il messaggio che ha pubblicato tra le Instagram Stories.

Per il momento almeno sono solo le date del tour mondiale di Justin Bieber rimandate, poi non si sa. Molto dipenderà anche da come starà lui nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Su Instagram la postar canadese ha parlato di una malattia senza specificarne né nome né altro. Rimanendo all’oscuro di tutto e leggendo che questa malattia starebbe anche peggiorando, il cantante sta facendo preoccupare davvero molto i suoi fan.

“Ho la leucemia”. Choc nel mondo dello sport per l’annuncio del campione