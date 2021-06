“È con il cuore pesante che devo far sapere a tutti cosa sta succedendo a me e alla mia salute. Sono stato ricoverato in ospedale per oltre il mese scorso. Mi è stata diagnosticata un’insufficienza epatica. E la prognosi non è così buona. Come con la maggior parte dei musicisti, non ho un’assicurazione sanitaria ed è molto difficile ricevere cure adeguate senza di essa”, aveva raccontato solo l’8 maggio in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Oggi la notizia della morte del cantante. L’annuncio è stato dato dalla pagina Facebook del suo ex gruppo: “Siamo rattristati di apprendere la notizia di nostro fratello. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan”, si legge nel post. “Gli ultimi 15 anni sono stati una grande esperienza e ho apprezzato l’opportunità di essere il cantante principale in una delle band più importanti degli anni ’90 e condividere i palchi con artisti del calibro di Aerosmith, Bon Jovi e Kiss, esibendosi di fronte a milioni di persone in tutto il mondo”, aveva detto il cantante in una intervista rilasciata al magazine Rolling Stone .

Johnny Solinger, ex membro della band hard-rock Skid Row, è morto per insufficienza epatica. Aveva 55 anni. Solinger è stato con Skid Row dal 1999 al 2015. La band fondata nel New Jersey è diventata famosa alla fine degli anni ’80 con canzoni melodiche ma pesanti come 18 e Life and Youth Gone Wild . La band è anche conosciuta soprattutto per il brano I Remember You .





Tanti i messaggi di addio dal mondo della musica. Todd Kerns, bassista della band solista di Slash, ha scritto: “Profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa di mio fratello nella musica Johnny Solinger. Tieni il microfono caldo per me quando arrivo lassù, così possiamo ballare insieme ancora una volta”. “Mi dispiace tanto per la scomparsa di Johnny Solinger. Molte preghiere e pensieri alla famiglia, agli amici e ai fan di Johnny in tutto il mondo. Dio ti benedica Johnny e che Dio ti tenga nelle Sue mani per tutta l’eternità”, ha scritto Michael Sweet degli Stryper.

Il cantante sudafricano ZP Theart è attuale frontman degli Skid Row, la cui formazione ora comprende anche il batterista Rob Hammersmith e i membri di lunga data Rachel Bolan, al basso, e Dave Sabo e Scotti Hill, alle chitarre ha scritto: “Un brav’uomo con un’anima che è andato via troppo presto. Grazie Johnny per tutto quello che ci hai dato. Dio ti benedica e benedica la tua famiglia”