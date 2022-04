Jessica Morlacchi, cantante ed ex componente dei Gazosa, è una delle opinioniste di Oggi è un altro giorno, il programma televisivo italiano, in onda su Rai 1 dal 7 settembre 2020 con la conduzione di Serena Bortone.

Il programma viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:55, dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada in Roma e insieme a Jessica Morlacchi ci sono Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power e Massimo Cannoletta, famoso grazie alla partecipazione all’Eredità (si è ritirato il 23 dicembre 2020 dopo aver vinto 280.000 euro).





Jessica Morlacchi, come è diventata la cantante dei Gazosa

Ma torniamo a Jessica Morlacchi. C’è chi la conosce come cantante, chi come “meteora”, altri l’hanno conosciuta in alcuni talent show come concorrente a Tale e quale show ma la prima volta in televisione è stata tanti anni fa, quando nel 2001 sale sul palco del Festival di Sanremo insieme alla sua band, i Gazosa.

La band vince il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano Stai con me (Forever), tuttavia ottiene il suo primo grande successo col singolo estivo Www.mipiacitu, diventato uno dei principali tormentoni estivi del 2001. In seguito allo scioglimento del gruppo ha intrapreso la carriera da solista, poi nel 2013 ha partecipato a The Voice of Italy, dopo qualche anno al programma Ora o mai più e Tale e quale show.

In questi anni la cantante ha avuto una vera e propria trasformazione grazie anche alla chirurgia estetica. Jessica Morlacchi non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia per stare meglio con se stessa: “Sono assolutamente a favore della chirurgia plastica e a tutti i vari ritocchi. E a gennaio mi opero al naso!”, aveva detto nel 2020. Oltre al naso la cantante ricorre spesso al filler per le labbra.