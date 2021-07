Voce intensa come papà Albano Carrisi e bellezza di mamma Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi ha le idee molto chiare sul suo futuro e dopo il lancio del primo singolo ha presentato il nuovo singolo, ‘Stikide’, in collaborazione con Dany K e Kiko El Crazy. All’anteprima al Kram di Roma non poteva mancare Al Bano, artista di Cellino San Marco sulla scena della musica italiana dal 1965, anno del lancio del suo primo album “La strada”.

Jasmine sa che essere figlia d’arte non è sempre un vantaggio, anche perché lei appartiene a una generazione diversa e la sua musica è distante anni luce da quella che ha reso celebre il papà. “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa. Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”, aveva raccontato Jasmine Carrisi in una intervista.

Albano è orgoglioso della sua bambina: “Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione rap di Jasmine mi è piaciuta tantissimo”, aveva raccontato al periodico Mio parlando della musica della figlia. E ovviamente non poteva mancare alla presentazione del nuovo singolo.





Orgoglioso ed emozionato, il cantante di Cellino San Marco ha accompagnato Jasmine Carrisi, sempre più sexy e bella, alla presentazione del nuovo singolo, ‘Stikide’, in collaborazione con Kiko El Crazy e Dany K, che ha spiegato: “Lo avevo in preparazione da un anno – ha detto – fidatevi perché è una figata e vi viene subito voglia di ballare. Stikide è una parola inventata che vuol dire divertirsi, diciamo che vuol dire sti cavoli”.

“Io sono arrivata dopo nel progetto solo per la mia parte, ma il raggaeton d’estate è un must e spacca tantissimo”, ha spiegato invece Jasmine Carrisi. È stato proprio Albano a premere il pulsante play e a far risuonare il brano all’interno del Tram di Roma. Il brano arriva dopo il lancio di ‘Calamite’, singolo presentato lo scorso maggio.