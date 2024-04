“Perdiamo una persona speciale”. Musica italiana in lutto, il cantante morto a 30 anni in un drammatico incidente

Un terribile incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato è costato la vita al cantante: aveva solo 30 anni. Ancora da capire le cause del sinistro. Le indagini sull’accaduto, a quanto si apprende, sono state affidate alla polizia. L’incidente è avvenuto sulla provinciale tra Capua e San Tammaro, in prossimità del ponte della “Pierrel”, che è stato chiuso alcune ore.

Racconta il Messaggero.it come: “Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia stradale per effettuare i rilievi. Il centauro, che abitava poco distante dal luogo dell’incidente, è morto dopo lo scontro con un’utilitaria”. Numerosi i messaggi di cordoglio e un’attività commerciale, “Il Gusto della Pasta” in via Mezza Appia a Capua, rimarrà chiusa per lutto: “Oggi siamo chiusi, sconvolti da una notizia tragica. E’ venuta a mancare una persona speciale”.





Capua, incidente stradale: morto il rapper Dirtygun

Francesco Natale, classe 1993, era noto a tutti con il nome di Dirtygun. Nato a Caserta, aveva mosso i primi nella cultura hip hop a 11 anni con la “ReDuX Crew” squad di writers e Riders. Nel 2005 aveva incontrato il Rap. Nel 2009 produce il suo primo street video “Panico” che ha un ottimo riscontro. Soffocato dal posto in cui viveva vola per l’Inghilterra, cambiando vita, visione e cambiando anche nome: DirtyGun.

“Pistola Sporca” (significato facilmente confondibile) che lui spiega cosi: “Nella verità c’è sempre qualcosa di sporco, e in qualche modo deve essere sparata fuori ” Lavora al suo primo mixtape “Riflessioni Premature” uscito a settembre 2012 e in freedownload.

Nell’estate 2014 fonda con Branka “Homicidial”, produzione che si occupa dalla A alla Z sia della parte organizzativa che tecnica di eventi e prodotti del mondo della musica hip hop e non, con Big Pa, Prince Joe , SlyRec , TerrorHaze e decine di Affiliati come Hopeland studio e Midea.