Bruttissimo incidente stradale per uno dei cantanti italiani più apprezzati nel nostro paese. A raccontare tutto è stato lo stesso artista sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato anche le immagini dell’incidente di cui è rimasto vittima e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Non ha infatti fatto molti giri di parole e ha fatto comprendere ai suoi fan di aver rischiato seriamente di morire, in seguito al violentissimo impatto che si è registrato in autostrada, nonostante la non elevata velocità.

Ha immediatamente precisato, proprio per evitare polemiche, di non aver assolutamente esagerato con la velocità perché andava a 120-130 chilometri orari. L’artista ha inoltre aggiunto che a provocare il sinistro che poteva rivelarsi fatale sarebbe stata una pozza d’acqua di notevoli dimensioni, che si sarebbe creata a causa della pioggia. E le istantanee postate online dall’uomo hanno davvero sconvolto i suoi seguaci, che hanno però tirato un sospiro di sollievo perché poteva succedere ben altro.

Il cantante ha comunque raccontato ancora: “Sono stato salvato dallo scoppio dell’airbag. Sono ancora sotto choc ma sto benissimo davvero, mi han fischiato un po’ le orecchie per l’airbag, ma comunque meno di quando ascolto certi dischi, ok sto sdrammatizzando”. Poi ha fatto riferimento a coloro che sono morti alla stessa età, il club dei 27: “So che ci sei fratello, so che condurresti i master magicamente. Club 27 schivato, giuro che la Divina Commedia non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno”.





Stiamo parlando dell’artista Tedua, il cui nome è Mario Molinari. Tedua ha concluso così il racconto: “Caronte non era il mio turno, don’t f…with me”. Poi si è rivolto a tutti coloro che lo amano: “Ragazzi, la vita è una vi prego. Mentre stanno levando le foto delle donne a Kabul non dividiamoci tra di noi a causa del Covid e così via”. Fortunatamente per lui non ci sono state ferite serie ed è praticamente uscito indenne dall’incidente stradale. E tutti i suoi ammiratori possono ringraziare la dea bendata.

Tedua, classe 1994, è originario di Genova ed è un noto rapper. Inizialmente era conosciuto con i nomi d’arte Incubo e Duate. Lui è uno dei componenti del collettivo musicale genovese Wild Bandana. Non ha avuto un’infanzia facile e ha vissuto diversi anni con sua nonna a Milano. Le sue fonti di ispirazione sono il rapper Dargen D’Amico, Chief Keef e Fedez.