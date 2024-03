Nonostante le smentite continuano a rincorrersi le voci su un possibile e imminente scioglimento del gruppo musicale Il Volo. Alla base della separazione ci sarebbero incomprensioni tra Ignazio, Gianluca e Piero. Ma legate a cosa? A gettare ulteriore benzina sul foco, adesso, è un personaggio dello spettacolo con rivelazioni esclusive.

Bomba sulla fine del gruppo musicale Il Volo. Il trio di cantanti sarebbero veramente a un passo dal “divorzio”. La rivelazione è arrivata su Rai Uno a La Vita in diretta. Un ospite della trasmissione di Alberto Matano ha dichiarato di essere stato testimone diretto di una lite molto accesa tra i tre componenti della band.

“Vi spiego perché hanno litigato”. Bomba su Il Volo, l’ultima notizia

Si tratterebbe del secondo diverbio avvenuto in pubblico tra i tre cantanti. Le voci sulla crisi infatti iniziarono a girare dopo il famoso battibecco in radio tra Gianluca e Piero. Il primo sosteneva che la band avrebbe dovuto sperimentare di più e contaminarsi con altri generi al di là della lirica. Secondo l’altro invece questo significherebbe tradire il proprio dna e il loro pubblico: proposta respinta.

Qualche tempo dopo i tre provarono a chiarire quell’episodio: “Se è vero che c’è maretta? Litighiamo sempre. Vabbè scherzi a parte, sì sa, oggi per fare notizia… siamo abituati. La cosa è nata perché durante la settimana di Sanremo stavamo facendo un’intervista. Nell’intervista si parlava della serata delle cover e Gianluca ha detto: con i Queen abbiamo voluto dimostrare che possiamo essere anche altro. Io quando sento queste cose mi innervosisco. E ho detto: se vuoi essere altro fai altro, io so cosa sono e quindi tu parla per te. Però da quindici anni siamo una sola entità”. Piero e Gianluca ammisero di essere effettivamente su posizioni opposte, ma che all’interno del gruppo a fare da bilancia e a mediare c’è sempre Ignazio.

A confermare le voci sulla fine de Il Volo è Alba Parietti. Ospite da Alberto Matano la soubrette ha rivelato di aver visto i tre litigare. E sempre a Sanremo, ma stavolta dietro le quinte del festival: “Sono molti anni che stanno insieme ed è normale – ha detto Parietti -. Io trovo che sia anche sciocco negare. Anzi, io ho visto uno dei loro sc..zi, em… litigata, dissapore. Ho visto uno che diceva all’altro: ma parli sempre tu. C’è una giornata in cui ti svegli storto e quello accanto ti dà proprio fastidio e glielo dici, può capitare. Dai, ma è carino. Il buonismo dei gruppi è noiosissimo”.