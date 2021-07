“Lascio la musica”. Annuncio a sorpresa della cantante. Fan spiazzati: “È il momento giusto per farlo”

Brutta notizia per il mondo della musica. La famosa cantante ha infatti annunciato l’intenzione di lasciare questo mondo e non per poco tempo. C’è grande attesa per l’uscita del suo nuovo album, previsto nel prossimo mese di agosto, ma stando a quanto riferito dall’artista sarà il suo ultimo capolavoro prima dello stop. Una decisione che ha ovviamente lasciato di stucco i suoi fan, che mai si sarebbero aspettati di dover fare i conti con una scelta così inaspettata e che ha rattristato tutti.

L’annuncio ufficiale è stato fatto sul suo profilo Twitter e i suoi seguaci, quando hanno letto quelle parole non potevano credere ai loro occhi. Ha partorito questa decisione sicuramente dopo averci pensato a lungo, ma il suo futuro sarà completamente diverso. Nonostante sia ancora molto giovane, avendo 31 anni, e nonostante davanti a lei sembrava esserci una carriera musicale ancora piena di successi, ha preferito chiudere questo capitolo della sua vita e l’intenzione è aprirne uno completamente differente.

La cantante ha dunque rivelato sul social network: “Questo mio nuovo album è così speciale per me perché dopo che lo farò uscire il prossimo mese, mi prenderò una pausa di qualche anno per focalizzarmi su altri progetti creativi e cose su cui mi sento appassionata e ispirata, oltre la musica. Sono entusiasta che vediate diversi lati di me in futuro. Spostare la mia energia e focalizzarmi su ciò che mi entusiasma di più è la cosa giusta per me e spero continuiate a supportare ogni progetto creativo che sarò lì fuori a fare”.





A dire addio per qualche anno alla musica è la cantante Iggy Azalea, che sta per presentare il disco ‘End of an Era’. Successivamente una fan le ha posto una domanda diretta su ciò che vorrà fare in futuro e Iggy Azalea ha voluto aggiungere queste parole: “Ho il progetto più cool in uscita la settimana dopo il mio album e non vedo l’ora che lo vediate”. Quindi, ci dovrebbe essere un vero e proprio colpo di scena che stupirà i suoi fan. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

“End of an Era” is so special to me because after I drop my album next month iam going to take a few years to focus on other creative projects and things I’m feeling passionate and inspired by, beyond music.

I’m excited for you guys to see different sides to me in the future. July 15, 2021

Il vero nome di Iggy Azalea è Amethyst Amelia Kelly ed è nata a Sydney, in Australia, il 7 giugno del 1990. Oltre ad essere una rapper è anche una modella. Ha venduto 48 milioni di singoli in tutto il mondo e ha vinto in carriera due ‘American Music Awards’, tre ‘Billboard Music Awards’, un ‘MTV Video Music Award’ e ha anche ricevuto quattro candidature ai ‘Grammy Awards’.