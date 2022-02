Hu è in gara a Sanremo 2022 insieme a Highsnob. La cantante e il rapper portano il brano Abbi cura di te. Nonostante sia riuscita ad accedere alla fase finale, grazie al suo stile innovativo, Hu è stata una delle rivelazioni di Sanremo Giovani e nel febbraio del 2022 sale sul grande palco del festival della canzone italiana

Hu è dotata di grande estro e grazie a questo talento inizia a lavorare nel campo della pubblicità collaborando con marchi come Lamborghini e Jagermeister e con l’ormai mitica influencer Chiara Ferragni, per la quale crea diverse campagne pubblicitarie. La sua grande passione è ovviamente quella delle note e si dedica anche allo studio della musica elettronica e del jazz.



Chi è Hu: età, altezza, peso, fidanzato, nome vero, Chiara Ferragni

Su Spotify pubblica i primi demo con questo pseudonimo e nel 2019 pubblica il suo primo album e nel 2020 con il brano “Occhi Niagara” parteciperà al talent show AmaSanremo, arrivando in finale. Il 4 dicembre 2021 Amadeus annuncia la partecipazione della cantante, insieme al rapper Highsnob, al Festival di Sanremo 2022.





Cosa significa il suo strano nome d’arte? Non è cinese, come si può pensare. “Viene dalla cultura egizia. È il nome di una divinità di cui mi sono innamorata perché non è ne uomo né donna. Chiunque potrebbe esserlo. Secondo il pensiero egizio Hu dava agli uomini facoltà di pensiero e parola”, ha spiegato la cantante in una intervista rilasciata a Vanity Fair.

Leggi anche...

Originaria delle Marche, nata a Fermo nel nel 1996, Federica Ferracuti, questo il nome all’anagrafe, è anche una produttrice, polistrumentista e laureata in musicologia. Hu è alta 169 centimetri per circa 55 chili di peso e, stando alle sempre attente cronache di gossip sui famosi, è single.