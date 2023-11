Il mondo della musica è sotto choc per l’annuncio del cantante, purtroppo colpito da un tumore. Le sue condizioni di salute non sono assolutamente impeccabili, anche perché tempo prima aveva già ammesso di soffrire di un’altra patologia, ovvero il morbo di Parkinson. Lui vorrebbe comunque poter cantare ancora, dare vita ad un concerto bellissimo prima che possa perdere la vita. E chissà se questo suo desiderio riuscirà a farlo avverare.

Nel corso di una sua intervista, il cantante ha affermato di aver scoperto il tumore mentre veniva operato ad una vertebra: “Mi ha davvero messo ko. Il secondo intervento è andato davvero male e praticamente mi ha lasciato paralizzato. Pensavo che sarei ritornato in piedi e attivo dopo il secondo e il terzo, ma con l’ultimo hanno messo una dannata asta nella mia colonna vertebrale. Hanno trovato un tumore in una delle vertebre, quindi hanno dovuto scavare anche in quello”.

Il famoso cantante ha annunciato di avere un tumore

Il cantante affetto da questo tumore alle vertebre ha poi aggiunto, durante il suo dialogo con Rolling Stone: “È abbastanza dura e il mio equilibrio è tutto sballato. Se non posso continuare a fare concerti regolari, voglio solo stare abbastanza bene per fare un concerto dove posso dire: ‘Ciao ragazzi, grazie mille per la mia vita’. È a questo che sto lavorando, e se crollerò morto alla fine, morirò da uomo felice“. E ha anche riferito che molti suoi amici non sono più in vita.

Ad avere il cancro è il cantautore inglese Ozzy Osbourne. Il quale ha detto ancora a Rolling Stone: “Tutti i miei compagni di bevute ho capito che sono tutti morti. Il cimitero è pieno di miei compagni di sbronze. Dovrei essere morto molto prima di parecchi di loro. Perché sono l’ultimo uomo in piedi? Non capisco nulla di tutto questo. A volte mi guardo allo specchio e dico: ‘Perché diavolo sei arrivato fino a qui?’. Non vanto nulla di tutto ciò perché avrei dovuto essere morto mille volte. Mi hanno pompato lo stomaco non so quante volte”.

Il 74enne ex frontman dei Black Sabbath, ritenuto padrino dell’heavy metal, ha concluso nella sua intervista: “Non ho paura di morire, ma non voglio avere una vita lunga, dolorosa e miserabile. Mi piace l’idea che se hai una malattia terminale, puoi andare in un posto in Svizzera e farla finita velocemente. Ho visto mio padre morire di cancro”.