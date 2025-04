Con un video diffuso direttamente dai suoi profili social, il cantante italiano ha rivelato di trovarsi attualmente ricoverato in ospedale, dopo aver vissuto momenti di grande paura. Vito Ventura, questo il suo vero nome, è apparso in un letto d’ospedale, con una flebo al braccio e l’assistenza di una cannula nasale per l’ossigeno. Il filmato ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando l’apprensione dei fan e sollevando interrogativi sul suo stato di salute.

A chiarire la situazione è stato lo stesso artista in un video pubblicato su TikTok, nel quale ha raccontato di essere stato colpito da una grave infezione al polmone sinistro. Una condizione che lo ha costretto a un repentino ricovero ospedaliero. “Mercoledì ho smesso di respirare e sono finito al pronto soccorso”, ha spiegato con lucidità e un filo di voce, rendendo noti i drammatici momenti vissuti. Gli accertamenti medici hanno portato al trasferimento in un reparto specializzato, dove ora è sottoposto a cure mirate per affrontare l’infezione.

Il cantante Shade in ospedale, il video con l’ossigeno

Vito Ventura, questo il nome all’anagrafe del rapper e doppiatore Shade, h parlato delle sue condizioni di salute. Nonostante il quadro clinico non sia dei più semplici, Shade non ha perso la sua consueta ironia, che da sempre lo contraddistingue anche nei momenti più difficili. Pur ammettendo di avere ancora problemi respiratori, il rapper ha mostrato determinazione e voglia di reagire. Ha infatti dichiarato: “Non sarà una passeggiata, ma c’è sicuramente di peggio”, segno evidente di un atteggiamento combattivo e positivo, che sta cercando di mantenere vivo durante il suo percorso di cura.

La notizia ha inevitabilmente scatenato una valanga di messaggi di affetto da parte del pubblico e dei colleghi. In molti si sono riversati sui social per esprimere vicinanza e augurare una pronta guarigione all’artista torinese, che nel corso degli anni si è fatto amare non solo per la sua musica, ma anche per il suo talento nel doppiaggio e per la simpatia con cui si è sempre relazionato con i fan. L’episodio ha dimostrato, ancora una volta, quanto i social possano essere uno strumento diretto ed emotivo di comunicazione tra gli artisti e il loro pubblico.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, Shade resta ricoverato e monitorato dai medici, consapevole che la guarigione sarà un processo lungo. Ma la trasparenza con cui ha condiviso il proprio stato di salute, la forza che ha mostrato nel raccontarlo e l’empatia ricevuta in risposta, sono la dimostrazione di quanto oggi il legame tra un artista e il suo pubblico possa andare ben oltre la musica.