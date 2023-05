Addio a Tina Turner. La cantante è morta mercoledì 24 maggio 2023 a 83 anni. L’annuncio è arrivato sui suoi canali social e tramite una nota ufficiale: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tina Turner. Con la sua musica e la sua sconfinata passione per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le star di domani. Oggi salutiamo una cara amica che ci lascia il suo lavoro più grande: la sua musica. Tutta la nostra sincera compassione va alla sua famiglia. Tina, ci mancherai tantissimo”.

L’eredità musicale di Tina Turner è una raccolta di alcune delle canzoni più conosciute di tutti i tempi. L’artista sale alla ribalta nel 1958, a 19 anni, in coppia con il suo ex-marito Ike Turner, inizialmente come cantante dei Kings of Rhythm, sotto il nome di Little Ann. Si presenta al pubblico per la prima volta come Tina Turner nel 1960 come membro della ‘Ike & Tina Turner Revue’ con il singolo di successo ‘A Fool In Love’.

Tina Turner, l’ultima foto e l’ultimo post su Instagram prima della morte

Raggiungono il successo con una serie di hit, tra cui ‘It’s Gonna Work Out Fine’ (1961), ‘River Deep – Mountain High’ (1966), ‘Proud Mary’ (1971) e ‘Nutbush City Limits’ (1973). Nel 1976, Tina lascia il duo musicale e divorzia. Da quel momento inizia la carriera da solista; nel novembre 1983 pubblica una cover di ‘Let’s Stay Together’ di Al Green che diventa subito un grande successo. Nel giugno 1984 Tina Turner pubblica l’album ‘Private Dancer’ e il suo secondo singolo ‘What’s Love Got To Do with It’, diventati subito dei successi mondiali.

Nel 2013, tre settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Bach, Tina Turner è stata colpita da un ictus. Nel 2016, invece, le è stato diagnosticato un tumore all’intestino. Sl suo account social l’ultima foto pubblicata prima del decesso. Il post risale allo scorso marzo ed è un appello alla prevenzione nella Giornata mondiale del rene del 9 marzo. “I miei reni sono vittime del fatto che non mi sono reso conto che la mia pressione alta avrebbe dovuto essere curata con la medicina convenzionale”, si legge nel post della cantante.

Nella foto Tina Turner sorride, ma il messaggio è dai toni decisamente diversi: “Mi sono messo in grave pericolo rifiutandomi di affrontare la realtà che ho bisogno di una terapia quotidiana e permanente con i farmaci. Per troppo tempo ho creduto che il mio corpo fosse un bastione intoccabile e indistruttibile”. A causa dell’ipertensione, Tina Turner ha avuto due ictus: uno nel nel 2009 e un altro nel 2013, appena tre settimane dopo aver sposato il suo compagno di quasi 30 anni, il produttore musicale tedesco Erwin Bach.