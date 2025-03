Una notizia scioccante è stata comunicata dal cantante italiano, che ha rivelato di aver dovuto combattere contro un cancro. Non aveva mai fatto sapere questa informazione, ma adesso che tutto è alle spalle se l’è sentita di dirlo a tutti. Anche se il peggio è passato, purtroppo c’è un altro dramma che lo ha colpito, infatti non ha più la possibilità di avere dei figli.

Il cantante italiano ha annunciato di aver avuto il cancro nel corso di un’intervista, rilasciata a Vanity Fair. Lui è l’artista del momento, visto che ha recentemente vinto una trasmissione e il suo nome è ritornato in auge dopo anni difficili. E ora abbiamo anche scoperto di questa sua lotta contro il male, che fortunatamente ha vinto.

L’annuncio choc del cantante italiano: “Ho avuto il cancro, non posso avere figli”

Il cantante italiano ha annunciato così di aver avuto il cancro, dopo il successo in tv: “In quel periodo mi sono ritrovato a essere io a rassicurare gli altri sul fatto che non stessi morendo. I medici, fortunatamente, lo hanno preso in tempo, e questo mi ha rasserenato, anche se chi girava intorno a me non lo era. Ricordo bene di aver visto mia madre piangere mentre mi portavano in sala operatoria e di averle sorriso. Non perché stessi fingendo, ma perché ero veramente sereno e cercavo di trasmettere la mia sensazione anche a lei”.

La terribile confessione è stata fatta da Pierdavide Carone, che sabato scorso ha vinto il programma Ora o mai più condotto da Marco Liorni. Poi ha anche riferito che, a causa della chemioterapia, non potrà avere figli ma ha ormai dovuto accettare tutto questo: “Inutile rimuginare su qualcosa che non puoi controllare. Non potrei decidere di mettere al mondo una persona, ma di prenderne una che è già al mondo“.

Infine, Carone ha aggiunto che “Quando uno fa una scelta del genere, è normale che consideri tante cose, come la stabilità economica. Detto questo, credo che al momento debba prima aggiustare alcune cose in me. Per il futuro, vedremo”.